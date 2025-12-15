제약사 홍보개념 정립한 ‘30년 홍보맨’… 김태식 한국유나이티드제약 전무 퇴임

제약 PR 분야의 대표 베테랑, 50세 입사 후 30년간 현장 지켜
제약업계 홍보 분야에서 독보적인 행보를 이어온 김태식 한국유나이티드제약 전무가 만 79세에 현역으로서의 마지막 업무를 마치고 정년보다 훨씬 늦은 나이에 퇴임했다. 30년 근속과 79세 현역 활동은 제약계는 물론 홍보업계에서도 보기 드문 기록으로 평가된다.
선경그룹 출신으로 경영·홍보 전반 두루 경험한 1세대 PR전문가
산업·노동·보건복지 분야 장관표창 등 정부 포상 다수
지역 사회공헌에도 앞장… 강남구 명예구민증 수상
1946년생인 김 전무는 서울고등학교와 한국외국어대학교 국제통상학과를 거쳤다. ROTC 8기 출신으로 육군 중위로 전역한 뒤, 1972년 선경(현 SK)그룹에 입사해 기업 현장에 첫발을 디뎠다. 이후 경영기획, 생산, 구매, 마케팅, PR 등 주요 부서를 두루 거치며 실무 감각과 전략적 시야를 쌓았다.
김 전무는 1995년, 50세의 나이로 한국유나이티드제약에 합류했다. 당시 회사는 연구개발 중심의 제약 중견기업으로, 대외 커뮤니케이션 시스템이 본격적으로 구축되기 이전이었다. 김 전무는 입사 후 언론 홍보 체계와 기업 PR 전략을 설계하며, ‘기업 홍보 시스템의 초석을 닦은 1세대 책임자’로 자리 잡았다.
그는 언론 관계망을 정비하고, 회사의 신뢰도와 브랜드 이미지를 동시에 강화하는 PR 전략을 정착시켰다. 특히 제약업계와 사회 각계의 이해를 조율하는 ‘열린 홍보(Stakeholder PR)’ 방식을 도입해, 회사가 ‘연구 중심의 윤리적 제약사’로 자리 잡는 데 기여했다는 평가를 받는다.
김 전무는 오랜 기간 기업 활동과 함께 지역 사회공헌에도 적극 참여했다. 논현1동 방위협의회 고문, 강남경찰서 보안자문협의회 회장, 강남구 치안자문위원 등으로 활동하며 지역 치안 및 공동체 안전 개선 프로젝트를 이끌었다. 이러한 공로를 인정받아, 강남구 명예구민증을 받기도 했다.
김 전무는 재직 중 다수의 정부 포상과 표창을 수상하며 ‘국내 홍보·PR 분야의 장수 전문가’로도 이름을 남겼다. 수상 이력에는 ▲무역의날 산업자원부장관상(1999) ▲충남도지사 모범관리자상(1999) ▲노동부장관 표창(2003) ▲보건복지부장관 표창(2006) ▲산업포장(2011) ▲행정안전부장관상(2012·2019) 등이 있다.
한편 김 전무와 강덕영(78) 한국유나이티드제약 대표는 모두 한국외국어대학교 출신(국제통상학과)으로, ROTC 7·8기 선후배 인연을 이어왔다. 두 사람은 지난 30년간 회사의 성장과 문화 정착을 함께 이끌며, 제약·홍보 분야에서 보기 드문 장기 파트너십을 보여줬다.
김상준 기자 ksj@donga.com
