경보제약, 동물병원 전용 벳에이다 스틱 신제품 3종 출시

경보제약은 반려동물 투약 보조와 건강 관리를 돕는 동물병원 전용 제품 ‘벳에이다(VET ADA)’ 3종(테이스티, 하이포, 카디오)을 출시했다고 28일 밝혔다.
이번 벳에이다 3종은 지난 2022년 선보인 ‘벳에이다 플러스’ 신규 라인업으로 반려동물 기호성과 급여 편의 등을 반영해 부드러운 습식 제형 스틱포(12g) 형태로 제작됐다. 스틱 1개에는 특허 유산균 90억 마리(투입균수 기준)와 소화 흡수율 개선을 돕는 3대 소화효소(아밀라아제, 리파아제, 프로테아제 등)가 함유됐다고 경보제약은 설명했다.
제품은 필요에 따라 선택적으로 급여 가능하도록 구성됐다. 벳에이다 테이스티는 고단백, 저지방 닭가슴살을 주원료로 사용해 기호성을 높였다. 벳에이다 하이포는 저알러지 포뮬러를 적용해 식이 알러지 발생 위험을 낮춘 저분자 가수분해 닭고기를 사용했다. 벳에이다 카디오는 심장 건강과 항산화 작용을 돕는 성분을 담았다. 100개입 박스 내 10개입 소박스 형태로 이중포장돼 동물병원에서 판매된다.
경보제약 관계자는 “기호성과 급여 편의성으로 인해 소비자 만족도가 높은 벳에이다가 이번 신제품 3종을 추가해 제품 선택 폭을 넓혔다”며 “동물병원 전용 제품으로 반려동물 개별 건강 상태에 맞는 맞춤형 급여가 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.
