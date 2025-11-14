대웅제약, 당뇨약 ‘엔블로’ 중남미 8개국 수출계약… 글로벌 1품 1조 전략 가속

이번 계약으로 중남미 10개(총 1433억 규모) 진출
이번 중남미 8개 국가 수출계약 규모 337억
국산 신약 글로벌 도약 가속화
대웅제약은 당뇨병 치료제 ‘엔블로(성분명 이나보글리플로진)’가 중남미 8개국 수출계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 계약 규모는 약 337억 원으로 기존 계약(브라질, 멕시코)을 포함하면 총 규모는 약 1433억 원이다.
이번 계약 국가는 에콰도르와 코스타리카, 콰테말라, 니카라과, 온두라스, 파나마, 도미니카공화국, 엘살바도르 등 8곳이다. 브라질 파트너사 목샤8(Moksha8)과 협력해 기존 브라질, 멕시코에 이어 중남미 시장 10개국 진출을 확정한 것이다. 대웅제약은 이번 계약을 발판 삼아 글로벌 시장 진출을 더욱 가속한다는 전략이다.
특히 중남미 지역은 전 세계 당뇨병 치료제 시장 중 가장 빠른 성장세를 보이는 핵심 권역으로 꼽힌다. 의약품 시장조사업체 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 작년 기준 해당 지역은 약 8조2000억 원 규모 시장을 형성하고 있다. 엔블로와 동일 계열인 SGLT-2 억제제 시장은 2022년 약 8600억 원 규모에서 지난해 약 1조8500억 원 수준으로 2배 이상 성장했고 최근 2년 동안 약 100% 수준의 가파른 성장세를 이어가고 있다. 대웅제약은 이번 계약이 ‘글로벌 1품 1조(1개 품목 매출 1조 달성)’ 전략에 탄력을 불어넣을 것으로 전망하고 있다. 여기에 검증된 기술력을 기반으로 중동과 아프리카 등 신흥 시장 진출도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
엔블로는 국내 기술로 개발된 36호 신약으로 국내 첫 SGLT-2 억제제 계열 당뇨병 치료제이기도 하다. SGLT-2 억제제는 신장에서 포도당과 나트륨 재흡수를 억제해 소변으로 배출시키는 기전을 가진다. 혈당을 조절하면서 혈압과 신장, 심장, 체중 관리 등의 개선 효과를 기대할 수 있어 업계에서는 새로운 치료 패러다임이라는 평가를 받는다.
박성수 대웅제약 대표이사는 “이번 중남미 8개국 계약은 엔블로가 국산 신약으로서 글로벌 시장에서 입지를 넓히는 중요한 전환점”이라며 “앞으로 중동과 아프리카 등으로 진출 지역을 넓혀 ‘1품 1조’ 목표 달성과 함께 글로벌 리딩 제약기업 위상을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
