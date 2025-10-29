WHO “온수 수돗물은 중금속 덩어리…냉수 끓여 요리하라”

요리를 할 때 물을 빨리 끓이기 위해 온수 수돗물을 사용하는 습관이 건강에 심각한 위해를 줄 수 있다는 경고가 나왔다.
최근 세계보건기구(WHO)와 미국 환경보호청(EPA)은 수돗물을 마시거나 조리용으로 사용할 때 반드시 ‘냉수’를 사용할 것을 권고했다. 수돗물의 온수와 냉수가 전혀 다른 경로를 통해 공급되기 때문이다.
●온수, 배관에 고여있던 중금속과 섞여 나올 가능성↑
냉수의 경우 정수장에서 처리된 깨끗한 물이 수도관을 통해 가정으로 직접 공급된다. 반면 온수는 보일러나 온수기 내부 배관을 거쳐 나오면서, 그 안에 고여 있던 물과 함께 흘러나오게 된다. 이 과정에서 구리·납·니켈·철·아연 등 중금속이 섞일 가능성이 커진다.
물의 온도가 높을수록 납의 용출량은 더 증가하고, 배관이 노후할수록 오염 위험은 배가된다. 실제로 2022년 서울 마포구의 한 아파트에서는 온수에서 독성물질 페놀이 기준치를 초과해 검출된 사례도 있었다.
● “온수는 끓여도 중금속 제거 안 돼”…라면 끓일 땐 반드시 냉수 사용
온수에 섞여 나오는 중금속은 끓여도 제거되지 않는다. 수돗물 속 세균이나 염소 소독 과정에서 생기는 트리할로메탄(THM) 같은 유기화합물은 가열 시 대부분 사라지지만, 납·구리 등 금속 성분은 물리적 변화로 제거되지 않는다.
즉, 온수로 라면을 끓이거나 커피·국물 요리를 하는 행위는 중금속을 그대로 섭취하는 셈이 된다.
전문가들은 “납·수은·카드뮴 같은 중금속은 체내에서 배출되지 않고 신경계·신장·간·혈액 등에 손상을 유발할 수 있다”며 “온수는 절대 음용이나 조리에 사용해서는 안 된다”고 경고했다.
●체내에 중금속 쌓이면 신경발달 장애, 행동문제, 암 발생↑
체내에 납이 쌓이면 납중독이 발생하고, 신경 발달 장애·학습장애·행동 문제를 일으킬 수 있다. 수은은 기억력 감퇴·시력 저하·신장 손상, 카드뮴은 신장 기능 저하와 골격 약화, 암 발생 위험 증가로 이어진다.
특히 성장기 아동과 노인의 경우 이러한 중금속 축적 피해가 훨씬 치명적으로 나타날 수 있다.
● “요리할 때는 반드시 냉수로, 오래 고인 물은 흘려보내야”
안전하게 수돗물을 사용하려면 음식 조리 시 반드시 냉수를 사용하는 것이 원칙이다.
다만 냉수라도 장시간 사용하지 않았을 경우에는 10~30초 정도 물을 흘려보내 배관 속 고인 물과 불순물을 제거해야 한다.
또 수돗물에서 이상한 냄새·색깔·이물질이 감지될 경우 즉시 사용을 중단하고 관할 보건당국에 신고해야 한다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0