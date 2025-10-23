3만1040mg 고함량 알부민… 어디서나 간편하게 마시자

‘국민 사위’ 남재현 원장이 추천하는 ‘알부민 2090’이 소비자 사이에서 큰 주목을 받고 있다. 이 제품은 알부민과 특허받은 원료를 배합한 마시는 형태의 영양제로 기존 20㎖에서 30㎖로 용량이 50% 업그레이드됐다. 특히 한 병당 무려 3만1040㎎의 고함량 알부민이 포함돼 있어 현대인의 건강관리에 많은 도움을 준다.
“기운이 없어 보인다” “항상 피곤해 보인다”는 말을 자주 듣는다면 간과 신장의 건강 상태를 의심해볼 필요가 있다. 간과 신장은 몸의 독소를 제거하고 체액의 균형을 유지하는 중요한 역할을 하기 때문에 이러한 증상은 이 두 장기의 기능 저하와 관련이 있을 수 있다. 간과 신장은 몸에서 발생하는 독소뿐만 아니라 외부에서 들어오는 독소도 제거해 몸을 깨끗하게 유지하도록 도와준다.
알부민은 간에서 생성되는 단백질로 간 기능이 손상되면 알부민 부족이 발생할 수 있어 과거에는 알부민 주사와 같은 간 영양 회복제가 사용됐다. 알부민이 부족하면 체액의 균형이 깨지고 혈관 밖 조직으로 수분이 빠져나가는 문제를 일으킬 수 있다. 또한 신장은 알부민이 소변으로 배출되지 않도록 유지하는 역할을 하기 때문에 간과 신장의 기능이 손상되면 알부민 보충이 중요해진다. 따라서 증상이 있을 경우 전문가와 상담해 간과 신장의 건강 상태를 확인하고 필요한 조치를 취하는 것이 중요하다. 알부민 2090으로 부족한 알부민을 보충하면 건강을 유지하는 데 도움이 될 수 있다.
알부민은 우리 몸에 꼭 필요한 단백질로 간 기능 개선과 피로 해소, 면역력 증진에 도움을 줄 수 있는 중요한 영양소다. 알부민 2090은 알부민을 간편하게 보충할 수 있도록 개발된 제품으로 남녀노소 누구나 안심하고 섭취할 수 있는 건강식품이다.
㈜팜텍코리아에서 출시한 알부민 2090은 출시 기념으로 특별 할인 행사를 진행 중이다. 한 박스(30㎖X30병)가 12만9000원에 판매되고 있으며 지금 주문하면 2박스(25만8000원) 구매 시 1박스를 추가로 증정하는 특별 행사도 진행한다. 500세트 한정으로 제공하므로 서둘러 구매하는 것이 좋다.
알부민 2090은 GMP(우수건강기능식품제조기준) 인증을 받은 첨단 설비에서 철저한 품질관리를 거쳐 생산됐으며 바이러스 불활성화 공정을 통해 제품의 안전성과 효과를 극대화했다.
