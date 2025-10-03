회사에서 받는 추석 최고 선물은 ‘이것’… 2위는 네이버포인트

민족 최대 명절인 추석을 앞두고 모바일 상품권 수요가 증가한 것으로 나타났다. 기업들이 임직원·고객에게 가장 많이 선물한 모바일 상품권 1위는 ‘스타벅스 커피 쿠폰’이 차지했다.
3일 기업 전용 모바일 상품권 대량 발송 서비스 ‘기프티쇼 비즈’를 운영하는 KT알파에 따르면 올해 추석 연휴 전 5 영업일 간 발송된 모바일 상품권은 지난해 같은 기간 대비 28.4% 늘어났다. 상품별로 보면 스타벅스 커피 쿠폰이 판매량의 27.7%를 차지하며 가장 많이 팔렸다. 이어 네이버페이 포인트 쿠폰(16.7%), 신세계·이마트 상품권(12.5%), 메가MGC 커피쿠폰(9.7%), GS25·CU 편의점 금액권(8.8%) 등이 뒤를 이었다.
특히 올해 추석 모바일 상품권 판매랑은 지난 설 명절과 비교해 약 95% 증가했다고 KT알파는 설명했다. 올해 추석 연휴가 최장 열흘로 이례적으로 길어 모바일 상품권 수요가 더 컸던 것으로 풀이된다.
금액 내에서 원하는 상품을 자유롭게 구매할 수 있는 상품권과 금액권의 인기가 높았다. 3월 새로 출시된 ‘5대 유통 통합 상품권’이 상위 10위 내에 이름을 올린 것도 눈에 띈다. 이 상품권은 받는 사람이 신세계백화점, 현대백화점, 이마트, 홈플러스, 농협 중 한 곳을 선택해 사용할 수 있어 편의성이 높다. 또 메가MGC 커피쿠폰이 지난해와 비교해 발송량이 세 배로 늘어났는데, 경기 불황 속 합리적 가격대의 대안이 된 것으로 KT알파는 분석했다.
