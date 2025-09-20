“술 없인 못 잤다”…기안84, 러닝으로 알코올 의존 끊은 사연

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 과거 알코올 의존증과 공황장애를 겪은 사실을 고백하며, 달리기를 통해 삶을 회복했다고 밝혔다. 그는 “위스키 반 병이 일상이던 시절을 지나 지금은 러닝으로 만족을 얻는다”고 말했다.
■ 기안84가 러닝을 시작하게 된 계기는?
18일 공개된 션의 유튜브 영상 ‘러닝 전후로 삶이 달라진 우리 기안84’에서 그는 “만화가는 일주일 내내 컴퓨터 앞에 앉아 있다. 이대로 가면 죽겠다 싶었다”며 달리기를 시작한 계기를 전했다.
션은 “56km를 뛰어봤지 않냐. 그 이후로도 더 달리기를 하고 싶다고 생각했냐”며 물었다. 기안84는 지난 2020년 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 서울부터 대부도까지 약 56km를 뛴 바 있다.
기안84는 “마라톤은 다른 세상 이야기고, 달리기는 잘 뛰고 싶단 느낌보단 생존을 위해서 하려고 했다”며 “그때는 정신 건강이 안 좋아 약을 먹고 있었다. 육체적으로도 계속 안 좋았다. 하다 보니 여기까지 왔다”고 답했다.
■ 공황장애·알코올 의존, 어떻게 이겨냈나
기안84는 “웹툰 ‘복학왕’을 연재하던 날 공황장애가 왔다. 약도 먹고 병원도 다녔지만 뚜렷한 효과는 없었다”며 “결국 운동밖에 없다는 말을 공통적으로 들었다”고 했다.
이어 “술을 안 마시면 잠을 못 자 위스키 반 병을 매일 마셨고, 일주일에 세 병은 비웠다. 의존 수준이었다”며 “하지만 러닝 거리가 늘수록 술이 줄었다”고 밝혔다.
그러면서 “예전에는 도파민을 술자리에서만 얻었다면 지금은 달리기로 만족도가 올라갔다. 원래 60점이던 삶이 지금은 80점”이라며 “정신적, 육체적으로 확실히 건강해진 것을 느낀다. 몸 아픈데도 사라졌다”며 만족한 모습을 보였다.
■ 러닝이 주는 신체·정신적 효과는?
러닝은 혈압과 콜레스테롤 수치를 낮추고 당뇨병을 예방하는 등 성인병 관리에 효과적이다. 또한 스트레스 해소와 정신 건강 회복에도 긍정적인 영향을 준다.
전문가들은 “러닝 시 무리하지 말고 자신의 체력에 맞게 강도를 서서히 높이며, 관절 부담을 줄이기 위해 올바른 자세를 유지해야 한다”고 조언한다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0