남혐 논란 의식? 아이폰 광고속 집게손, 한국만 쏙 뺐다

애플이 아이폰17 에어를 출시하면서 한국 광고에서만 집게 손 이미지를 빼 주목을 받았다고 외국 IT 매체들이 보도했다. 이 매체들은 한국에서 집게 손 모양이 남성 혐오의 상징으로 여겨져 왔으며, 과거 광고에서 일부의 반발과 보이콧을 일으켜 기업들의 주의를 기울이게 했다고 전했다.미국 페타픽셀은 17일(현지 시간) 애플이 역사상 가장 얇은 아이폰인 아이폰17 에어를 내놓으면서 기기뿐만 아니라 한국에 대한 마케팅 접근 방식에서 미묘하지만 결정적인 차이를 둬 한국에서 주목을 받았다고 보도했다.애플의 글로벌 광고 이미지에는 사용자가 두 손가락으로 아이폰을 쥐고 있는 모습이 담겼다. 이는 미국, 중국, 일본, 대만, 독일, 영국, 프랑스 등 주요 국가의 애플 홈페이지에 동일하게 게시됐다. 하지만 한국의 애플 공식 사이트에서는 손 모양이 빠진 이미지로 대체됐다.페타픽셀은 “글로벌 광고에선 얇은 아이폰을 강조하기 위해 두 손가락으로 아이폰을 쥐고 있는 모습을 보여주지만, 한국에서는 손가락을 완전히 뺐다”며 “이러한 조정은 문화적 맥락에 대한 애플의 인식 반영을 시사한다”고 전했다.

페타픽셀은 한국 매체, 영국 BBC 등을 인용해 한국에서 여겨지는 집게 손 모양의 의미에 대해 자세히 소개했다. 매체는 “집게 손 모양은 조롱의 상징으로 여겨진다”면서 한국의 게임 회사, 웹툰 회사, 철강업체 등의 콘텐츠에서 집게 손 모양이 등장해 관련 이미지가 삭제됐다고 전했다.

매체는 “이러한 스캔들은 매우 심각하다”면서 2023년 집게 손 모양을 그린 인물로 지목된 일러스트레이터가 신상 털기를 당하고 살해 협박까지 받았다고 전했다. 하지만 조사 결과 표적이 된 일러스트레이터는 논란이 된 애니메이션에 관여하지 않은 것으로 밝혀졌다고 매체는 짚었다.페타픽셀은 “이 제스처는 대부분의 시장에선 평범하지만 한국에선 사회적 의미가 강해져 애플이 논란의 위험을 감수하기보다는 생략하게 만들었다”며 “애플은 광고를 미묘하게 변경함으로써 한국 소비자들의 잠재적인 반발을 피했다”고 전했다.