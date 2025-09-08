빅테크 ‘청소년 보호’ 기능 여전히 구멍…부모의 감시만이 최선일까 [테크챗]

동아일보 IT사이언스팀 기자들이 IT, 과학, 우주, 바이오 분야 주목할만한 기술과 트렌드, 기업을 소개합니다. “이 회사 뭐길래?” 기술로 세상을 바꾸는 테크 기업들의 비하인드 스토리! 세상을 놀라게 한 아이디어부터 창업자의 요즘 고민까지, 궁금했던 그들의 모든 것을 파헤칩니다.

챗GPT, 인스타그램, 페이스북, 유튜브…. 많은 사람들이 거의 매일 같이 사용하는 빅테크들의 서비스죠. 그만큼 일상에 미치는 이들의 영향력은 큽니다. 다양한 정보를 제공하는 데 머무르지 않고, 개인의 생각과 마음 건강에 영향을 미칩니다. 당장 제 주변만 살펴봐도 챗GPT에 고민을 털어놓으며 위안을 얻는 사람들이 꽤 있는걸요. 또 소셜미디어를 이용하면서 때로는 우월감, 때로는 패배감을 맛보기도 합니다.성인들도 그러할진대, 이들 서비스를 이용하는 청소년들이 받게 되는 영향은 얼마나 더 클까요. 그래서 빅테크들은 최근 몇 년 새 청소년 보호정책들을 만들었는데요, 오늘 테크챗에서는 관련 정책들을 한눈에 볼 수 있게 정리해봤습니다!

오픈AI, 한 달 내 ‘부모 관리 기능’ 도입하기로

2일(현지 시간) 오픈AI는 자사 블로그를 통해 앞으로 한 달 안에 ‘부모 관리 기능’을 도입하겠다고 밝혔습니다.오픈AI가 공개한 부모 관리 기능의 주된 내용은 이렇습니다.― 간단한 이메일 초대를 통해 10대 자녀의 계정과 부모의 계정을 연결― 챗GPT가 10대 자녀에게 어떻게 응답할지 부모가 제어 가능― 자녀가 심각한 위기에 처해있다는 사실을 시스템에서 감지하면 부모에게 알림이와 함께 오픈AI는 사용자로부터 심각한 위기 신호가 감지될 경우 ‘GPT‑5-싱킹(thinking)’과 같이 안전한 버전으로 연결하기로 했습니다. 해당 추론 모델은 GPT-5보다 응답 속도는 느리지만 안전 지침을 더 일관되게 따른다고 합니다.

청소년 계정 비공개화…게시물 활동은 부모에게 고지

오픈AI가 도입하기로 한 부모 관리 기능은 앞서 다른 빅테크들이 도입한 기능과 크게 다르지는 않습니다. 잠시 간략하게 다른 빅테크들의 청소년 정책을 들여다볼까요?메타는 지난해 14세 이상 18세 이하 청소년 이용자의 안전과 사생활 보호를 위해 인스타그램에 ‘청소년 계정’을 도입했고요. 올해 4월 들어서는 페이스북과 메신저로 확대해 적용하고 있습니다.우선 만 14~18세 청소년이 새로 계정을 만들면 기본적으로 비공개 계정으로 설정됩니다. 메시지는 청소년이 팔로우하거나 이미 연결된 사람들에게서만 받을 수 있습니다. 부모는 청소년 자녀의 대화 상대를 볼 수 있고요. 또 사용 시간이 1시간을 넘으면 앱을 닫으라는 알람이 옵니다. 괴롭힘, 따돌림, 혐오 표현, 성 착취물, 성적 동영상 등은 자동으로 감지해 차단하고 있고요. 최근에는 10대 사용자가 자해, 자살, 섭식장애 등의 주제에 대해 AI 챗봇 답변을 받지 못하도록 AI를 훈련시킨다고 밝힌 바 있습니다.유튜브도 청소년의 계정을 부모와 연결할 수 있도록 하고 있습니다. 자녀가 새로운 동영상을 업로드하거나 라이브 스트림을 시작하면 부모가 이메일로 알림을 받을 수 있고요. 1시간마다 휴식 알림도 설정됩니다. 또 18세 미만 청소년에게는 하나의 동영상이 끝나면 곧바로 다른 관련 동영상이 자동으로 재생되는 ‘자동재생’ 기능도 사용하지 못하도록 했습니다. 청소년이 반복적으로 시청하면 문제가 될 수 있는 유해 콘텐츠도 유튜브에서 자동으로 추천을 제한하고요.청소년이 많이 사용하는 ‘틱톡’도 만 13세 미만 청소년의 계정 생성은 불가능하도록 하고, 만13~17세의 계정은 기본적으로 비공개로 설정하고 있습니다. 다만 16~17세는 개인정보 보호 설정에서 조정할 수 있도록 했습니다. 또 부모가 개인정보 보호 설정, 관심 콘텐츠 주제, 팔로잉 목록 등을 직접 확인하고 관리할 수 있도록 했고요. 청소년이 콘텐츠를 업로드하면 실시간 알림도 받을 수 있습니다.

빅테크의 청소년 보호 조치, 현실적 한계도

사실 빅테크 기업의 서비스가 청소년 정신 건강에 악영향을 미친다는 문제는 전 세계적으로 계속해서 제기돼왔습니다. 지난해 프랑스에서는 일곱 가족이 틱톡을 상대로 집단 소송에 나섰는데요, 이들은 자녀가 극단적인 선택을 시도했거나 섭식 장애를 겪는 배경에는 틱톡의 영향이 있는 것으로 봤습니다. 이들 가족 측 변호사는 “틱톡은 청소년에게 상품을 제공하는 기업으로서 (알고리즘 등) 자사 상품의 단점에 대해 답변할 의무가 있다”고 주장했고요.수영 선수로 활동했던 청소년기 섭식장애를 겪었던 캐롤라인 코지올 씨(21)는 미국 타임지와의 인터뷰에서 섭식장애 원인으로 인스타그램과 틱톡을 지목했습니다. 코로나19로 외출이 어려울 때 소셜미디어에서 홈트레이닝에 대해 검색을 했더니 몇 주 만에 인스타그램과 틱톡 피드가 극한 운동과 섭식 장애를 조장하는 콘텐츠로 가득 찼다고요. 코지올 씨는 미국에서 여러 주요 소셜미디어 플랫폼의 운영사를 상대로 소송을 제기한 1800명이 넘는 원고 중 한 명입니다. 현재 해당 소송은 미국 캘리포니아 북부 연방 지방법원에서 진행 중입니다.기업 입장에서는 억울할 수도 있습니다. 청소년들이 서비스를 오용하거나 중독되지 않도록 나름대로 각종 정책을 시행하기 시작했으니까요. 하지만 기업이 청소년의 사용을 제한하는 정책들을 마련해도 여전히 한계가 있다는 지적도 나옵니다. 사실 어떻게든 청소년들이 우회해서 사용할 수도 있고, 부모가 자녀의 활동을 계속해서 관심 있게 지켜보지 않으면 무용지물인 부분들도 많으니까요.지난 10여 년간 스마트폰과 소셜미디어가 아이들에게 미치는 위험에 대해 적극적으로 목소리를 내온 미국 심리학자이자 베스트셀러 작가인 진 트웬지 씨(54)는 자신의 자녀 세 명에게 스마트폰과 소셜미디어 사용과 관련해 엄격한 규칙을 세웠습니다. 스마트폰은 운전면허를 취득하기 전까지, 소셜미디어는 16세가 되기 전까지 사용하지 말라는 것인데요.그렇다고 아이들이 규칙을 완벽하게 따르는 것은 아니었다고 합니다. 13살인 딸은 엄마 몰래 침대에서 휴대전화를 사용했고요. 15살 딸은 몰래 컴퓨터에 접속해 자녀 보호 기능 설정을 변경했다고 합니다. 트웬지 씨는 현실적으로 규칙을 완벽하게 지킬 수 없다는 것을 알지만 그렇다고 자녀들에게 너무 일찍, 너무 많은 접근 권한을 주는 것에는 반대한다는 입장입니다. 그는 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “상황이 답답하고 완전히 해결할 수 없더라도 문제를 해결하기 위해 할 수 있는 모든 것을 해야 한다고 생각한다”라고 말했는데요. 부모들의 고민은 깊어져만 갈 것 같습니다.그래서일까요? 청소년 보호 방안을 아예 법적으로 마련하는 사례도 생겨나고 있습니다. 지난해 말 호주는 세계에서 처음으로 16세 미만에게 소셜미디어 이용을 금지하는 법안을 통과시키고 올해 말 시행을 앞두고 있습니다. 특히 보호자 동의 여부와 상관없이 16세 미만은 가입할 수 없고, 이를 위반하면 플랫폼 기업이 벌금을 내야 합니다. 미국 플로리다주에서는 14세 미만 청소년의 SNS 가입을 금지하고 14~15세는 부모 동의가 있을 경우에만 계정을 만들 수 있도록 하는 법이 통과된 바 있습니다.하지만 또 한편에서는 법적으로 제한하는 조치가 청소년의 표현의 자유를 제한하는 것 아니냐는 문제 제기도 있어서, 관련 논란은 계속될 것으로 보입니다.