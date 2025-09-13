실리콘밸리에서 한국으로 ‘역주행’한 AI 의료기업 ‘니드’[테크챗]

“전국민 보험 가진 韓, AI 바이오기업에 매력적”

암 예방-진단-치료정보 AI 이용해 제공

크게보기 월 폴킹혼 니드 대표가 지난 달 동아일보와 만나 지역 소아암 의료 환경을 개선하기 위해 시작한 ‘니드 키즈’ 사업에 대해 설명하고 있다. 니드 제공

“제가 교수로 있던 메모리얼 슬론 케터링 암센터는 세계적으로 권위있는 암센터입니다. 그런데 같은 미국 뉴욕에 있어도 길 하나만 건너도 병원의 치료 수준이 확 떨어집니다. 그 차이는 의사의 실력이나 최신 장비가 아니라, 환자에 대한 치료 계획에 대한 차이입니다. 우리는 이 격차를 줄이기 위해 설립됐습니다.”지난 달 서울 강남구의 니드 사무실에서 만난 월 폴킹혼 니드 대표는 니드를 설립하게 된 배경에 대해 이 같이 설명했다. 2019년 미국 테크 기업들의 산실인 실리콘밸리에서 설립된 인공지능(AI) 의료 기업이다. 현재 니드 직원의 절반은 실리콘밸리에, 절반은 한국에서 사업을 진행하고 있다.니드의 핵심 수익 모델은 ‘암보호시스템’으로 암의 예방부터 진단, 치료에 필요한 정보를 AI를 이용해 제공한다. 폴킹혼 대표는 “암 치료에서 의사의 ‘경험’이나 노하우는 중요한 자산”이라며 “미국 존스홉킨스대, 하버드대 등의 세계 유수기관 출신의 170명 이상의 의료진들이 자신들의 노하우를 AI 학습하는 데 제공하고 있다”고 했다.

한국의 많은 IT 기업들이 실리콘밸리로 향한다. 니드는 반대로 실리콘밸리에서 한국으로 ‘역주행’을 했다. 왜 한국이었나.

실리콘밸리가 투자를 받기에는 유리한 환경이다. (니드는 미국의 최대 부호 가문으로 알려진 록펠러 가문에서 설립한 벤처캐피탈 ‘벤록’으로부터 투자를 유치했다.) 하지만 우리의 사업을 하기에 미국은 좋은 환경이 아니다.우리의 수익 모델은 결국 ‘보험’이다. 고객들의 암을 예방하고 정확하게 진단해서 치료율을 높이는 게 보험사에서도 이득이 되는 일이기 때문이다. 한국은 전 국민이 국민건강보험에 가입돼 있지 않나. 한국처럼 공공 보험이 잘 된 국가가 많지 않다.

미국의 경우 국가 주도의 건강보험이 아니라 민간 주도로 발전해왔다. 최근 주가가 크게 오른 유나이티드헬스케어와 같은 곳이 대표적인 대형 보험사다. 미국의 사보험 고객은 개인이 아니라 대부분 기업이다. 기업과 계약을 맺고 임직원에게 보험을 제공하는 구조다. 그렇다 보니 보험사들이 보험금 지급을 줄이고 비용 절감에 초점이 맞춰져 있다.한국의 이런 보험 환경은 앞으로 더 늘어날 AI 바이오 기업들에게 좋은 사업 환경이 될 것이다. 이런 강점을 한국이 잘 파악하면 좋을 것 같다.

니드의 AI 서비스가 실제 의료 현장에서는 어떻게 접목되고 있는 건가.

니드의 웰빙, 치료, 회복 모드 중 실제 의료 현장과 가장 큰 연관을 가지는 것은 치료 모드다. 피보험자가 암 진단을 받은 즉시 치료 모드가 시작된다. 니드는 현재 47개 상급종합병원을 포함한 170개 이상의 병원과 연계해 병리 슬라이드, 컴퓨터단층촬영(CT), 양전자 방사 단층 촬영법(PET), 의무기록 등 핵심 데이터를 24시간 내에 수집하고 있다.수집된 데이터는 서울과 부산에 있는 데이터 허브로 전송돼 디지털화된다. 이후 AI가 분석을 진행해 최종 치료 계획은 전담 의사에게 전달된다. 치료 계획을 도출하는 과정에는 니드 소속의 글로벌 암 전문가들의 노하우를 학습한 AI가 도움을 준다. 이 모든 과정이 현재는 3일 이내 완료된다. 연말까지 24시간 안에 의사에게 전달되는 것을 목표로 개발하고 있다.암 생존률에서 가장 중요한 것이 치료 계획인데, 환자들이 몰리는 이른바 ‘빅5’ 병원을 제외한 지역 병원에서는 환자 케이스가 많지 않기 때문에 치료 계획을 세우는 데 어려움을 겪는 경우가 많다. 니드의 서비스는 이런 격차를 줄이고 치료 계획을 세우는 데 걸리는 시간도 압도적으로 줄여 전국의 암 치료 퀄리티를 높이고자 한다.

한국이 보험 환경은 좋을지 모르지만 병원 간 데이터 교류가 법적으로 제한돼 있는 등 의료 데이터에 대한 법적 규제가 많은 편이다. 데이터 사업을 하는 바이오 기업들에게는 어려운 환경이 아닌가.

현재 한국 의료법상 병원 간 또는 병원과 기업 간의 직접적인 의료 데이터 전송은 불가능하다. 이런 제약을 극복하기 위해 정부 차원에서 의료 마이데이터와 같은 새로운 정책 시도가진행되고 있다.다소 제약이 있을 수는 있지만 앞으로는 병원 내부의 환자 데이터를 어떻게 안전하게 AI와 결합할 수 있을지에 대한 논의가 본격화될 것이라고 본다. 현 정부에 이에 대한 의지가 큰 것으로 알고 있다. AI가 의료 현장에서 발휘할 수 있는 잠재적 영향력은 매우 크다. 이를 위해 제도적 기반을 마련해주기를 바란다. 니드는 이런 큰 방향성을 보고 시스템을 구축하고, 한국에서 사업을 이어나가고 있다.니드는 데이터 확보를 위해 환자의 명시적 동의와 법적, 윤리적 안전성을 확보하고 있다. 수집하는 데이터는 치료 모드 내 임상 지원 목적으로만 사용되며, 어떤 경우에도 보험사와 공유하지 않는다. 이 절차는 국내 규정을 준수해 법률 검토를 모두 마친 상태다.

최근 론칭한 ‘니드 키즈’는 어떤 사업인가. 어떤 배경에서 시작됐고 최종 목표는 무엇인가.

니드 키즈는 지역 의료 격차를 해소한다는 기본 철학에서 파생한 사업으로, 암 중에서도 소아암에 집중한 사업이다. 현재 니드의 암보호서비스는 한화생명 암 보험을 중심으로 서비스를 제공했기 때문에 특정 보험을 가진 사람만 이 서비스를 이용할 수 있는 상황이었다.우리는 ‘누구나’ 최선의 암 아웃컴(결과)을 달성할 수 있도록 한다는 니드의 핵심 미션에 좀 더 가까워지기 위해 니드 키즈를 론칭하게 됐다. 니드 키즈는 니드의 AI 플랫폼을 아동 환자군에 무상으로 제공하려는 사업이다. 현재 부산대학교 어린이 병원, 칠곡 경북대 임상시험센터, 제주대 병원 등과 협력하고 있다. 해당 병원들의 의료진은 AI 기반으로 최선의 치료 방법을 선택하는 데 니드의 AI 플랫폼을 활용하고 있다.소아암을 선택한 것으로 여러 이유가 있다. 우선 한국은 소아암 분야에서 전문 인력 자체가 절대적으로 부족하고 세분화가 거의 안 돼 있다. 그나마 있는 전문의들은 모두 수도권에 집중돼 있어 지방에서 소아암 치료를 받으려면 수도권까지 올라와야 한다. 그럼 병원 주변에 묵을 곳도 구해야 하고 치료에 드는 비용이 크게 늘어난다.(전국 소아혈액종양과 전문의는 69명으로, 이중 60%는 수도권에 집중돼 있다. 10년 이내 은퇴 예정인 고령 의사가 절반 이상으로, 전공의 지원율은 2025년 2.7%로 매우 적어 세대 교체가 어려운 상황이다.)이런 상황에서 니드가 가진 기술과 글로벌 전문가 네트워크가 가장 큰 기여를 할 수 있는 분야가 소아암 분야라고 판단했다. 현재 3곳의 지역 거점 병원과 협력 중이지만 궁극적으로는 보건복지부 등 정부 기관과의 협력을 통해 전국 단위로 확대하는 것이 목표다. 현재 정부 기관들과는 아주 초기 단계의 논의를 진행 중이다.