대림家 4세 이주영, 손종원과 투샷 공개…손셰프 ‘초록 하트’ 댓글

DL그룹(옛 대림그룹) 오너가 4세이자 인플루언서인 이주영이 넷플릭스 오리지널 예능 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2에 출연한 손종원 셰프와의 친분을 공개해 화제를 모았다.
이주영은 7일 자신의 SNS에 “이타닉이 제일 맛있는데”는 글과 함께 손 셰프와 함께 찍은 사진을 올렸다.
공개된 사진에는 서울 강남 조선 팰리스에 위치한 레스토랑 이타닉 가든에서 나란히 서 있는 두 사람의 모습이 담겼다. 이주영은 카메라를 향해 밝게 웃고 있고, 손 셰프는 그를 바라보며 미소 짓는 장면이 포착됐다.
해당 게시물에는 손 셰프가 초록색 하트와 감사의 의미를 담은 이모티콘으로 댓글을 남기며 화답했다.
이타닉 가든은 손 셰프가 이끄는 레스토랑으로, 그가 메인 셰프로 활동 중인 레스케이프호텔의 프렌치 레스토랑 ‘라망 시크레’와 함께 미쉐린 1스타를 받은 곳이다.
이주영의 게시물은 전날 공개된 ‘흑백요리사’ 시즌2 11회 방송 직후 올라온 것으로, 손 셰프가 1대1 대결 끝에 “종이 한 장 차이”라는 평가를 받으며 탈락한 데 대한 아쉬움을 표현한 것으로 해석된다.
2000년생인 이주영은 DL그룹 이준용 명예회장의 손녀이자 이해창 컴텍 대표의 딸이다. 그는 신세계그룹 손녀이자 그룹 올데이프로젝트 멤버 애니, 빅뱅 지드래곤 등과의 친분을 공개하며 SNS를 중심으로 꾸준히 주목받고 있다.
