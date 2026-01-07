19년 결혼 생활 마무리…니콜 키드먼, 두 번째 이혼

호주 출신 할리우드 배우 니콜 키드먼과 컨트리 가수 키스 어번이 약 19년간 이어온 결혼 생활을 마무리했다. 미국 테네시주 법원이 최근 두 사람의 이혼을 최종 확정했다.
6일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 미국 테네시주 내슈빌 법원은 최근 두 사람의 이혼을 확정했다.
재판을 맡은 스테파니 윌리엄스 판사는 판결문에서 “혼인 관계를 지속하기 어려운 해소할 수 없는 차이가 존재한다”고 이혼 허가 사유를 밝혔다. 이혼 절차는 당사자 출석 없이 서면 심리로 마무리된 것으로 전해졌다.
앞서 키드먼은 지난해 9월, 혼인 생활의 어려움과 회복 불가능한 갈등을 이유로 어번을 상대로 이혼 소송을 제기했다.
소송이 진행되는 동안 두 사람은 자녀 양육권과 재산 분할에 대해 미리 의견을 모은 것으로 전해졌다. 두 딸은 키드먼과 함께 지내고, 어번은 정해진 일정에 따라 자녀들을 만난다. 양측은 서로에게 양육비를 요구하지 않기로 했으며, 공동 재산도 큰 갈등 없이 나누기로 했다.
두 사람은 2005년 미국에서 열린 호주 문화 행사 ‘G’DAY USA 갈라’에서 처음 인연을 맺었고, 이듬해인 2006년 결혼했다. 키드먼은 어번과의 결혼 생활에서 두 딸 선데이 로즈(17)와 페이스 마거릿(15)을 두고 있다.
앞서 키드먼은 1990년 배우 톰 크루즈와 결혼해 2001년 이혼했으며, 당시 입양한 딸 이사벨라(32)와 아들 코너(30)를 두고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0