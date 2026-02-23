삼성 스마트폰·LG 가전·현대차… 중남미 심장 ‘브라질’서 진검승부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 23일 17시 14분

글자크기 설정

국내 주요 기업 총수들이 23일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’에 참석해 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 기조강연을 듣고 있다. 앞줄 왼쪽 네번째부터 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장. 한국경제인협회 제공
국내 주요 기업 총수들이 23일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’에 참석해 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 기조강연을 듣고 있다. 앞줄 왼쪽 네번째부터 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장. 한국경제인협회 제공
삼성, 현대자동차, LG, HD현대 등 국내 주요 기업 총수들이 국빈 방한 중인 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 만나 양국 간 경제 협력 방안을 논의했다. 인구 2억 명이 넘는 중남미 최대 핵심 거점인 브라질 시장을 선점하기 위해 재계가 발 벗고 나선 것이다.

23일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’에 나란히 참석했다. 한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청이 공동 개최한 이번 행사에는 룰라 대통령과 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 양국 정재계 인사 400여 명이 참석했다.

특히 이번 룰라 대통령의 방한에는 21년 전 첫 국빈 방문 당시보다 두 배가량 늘어난 약 300명 규모의 매머드급 경제사절단이 동행해 눈길을 끌었다. 세계 3대 항공기 제조사인 엠브라에르의 프란시스쿠 고메스 네투 회장, 중남미 최대 에너지 기업인 페트로브라스의 마그다 샹브리아르 최고경영자(CEO) 등 브라질 대표 기업인들이 한국을 찾았다.

국내 주요 기업 총수들은 폐회식에 앞서 룰라 대통령과 따로 차담회를 갖기도 했다. 차담회는 브라질 측 요청으로 성사된 것으로 알려졌다.

이날 포럼 일정을 마친 총수들은 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령과 룰라 대통령의 국빈 만찬에도 자리를 함께했다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장도 합류해 양국 간 민간 경제 외교에 힘을 보탰다.

국내 기업들은 브라질에 생산 시설을 구축해 시장 장악력을 높이고 있다. 삼성전자는 브라질 마나우스 등에 스마트폰 및 TV 생산 기지를 가동 중이다. LG전자 역시 브라질 남부 파라나주에 2억 달러(약 2900억 원) 규모의 신규 생산 시설을 구축하고 있다. HD현대는 브라질 리우데자네이루에 굴착기 등 건설기계 생산시설을 가지고 있다. 정기선 HD현대 회장은 이날 “브라질 현지의 건설기계 사업 경쟁력 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.
#삼성#현대자동차#브라질#LG#경제 협력#룰라 대통령#한-브라질 비즈니스 포럼#투자 확대
이동훈 기자 dhlee@donga.com
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스