인공감미료, 기억력 갉아먹는다 …“1.6년 빨리 노화”

일부 인공 감미료가 사고력과 기억력을 저하시키는 등 장기적으로 뇌 건강을 해칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
국제 학술지 신경학(Neurology)에 발표한 이번 연구에서는 7가지 저칼로리 및 무(제로)칼로리 감미료를 조사했다. 이들 감미료를 가장 많이 섭취한 사람들은 가장 적게 섭취한 사람들에 비해 인지 능력이 62% 더 빨리 감소했는데, 이는 1.6년 더 빠른 노화에 해당한다. 이러한 연관성은 특히 당뇨병 환자에서 더 강하게 나타났다.
조사한 인공 감미료는 아스파탐, 사카린, 아세설팜 칼륨, 에리스리톨, 자일리톨, 소르비톨, 타가토스이다. 주로 탄산음료, 에너지드링크, 요거트, 저칼로리 디저트와 같은 가공식품에 첨가하는 설탕 대체물이다.
인공 감미료가 제2형 당뇨병, 암, 심장질환, 우울증, 치매와 같은 질병 위험을 키울 수 있다는 기존 연구결과가 있다. 이번 논문은 이러한 위험 목록에 인지 능력 저하를 추가한다.
연구개요
연구진은 35세 이상 브라질 공무원 1만2772명(평균 연령 52세)을 대상으로 7가지 감미료가 건강에 미치는 영향을 조사했다. 참가자들을 평균 8년간 추적 관찰했다. 연구 시작 시점에 참가자들은 지난 1년간 섭취한 음식과 음료의 양을 자세히 기록한 설문지를 작성하고, 총 3차례 언어 유창성 및 단어 기억력, 처리 속도 등 인지 기능 검사를 받았다.
참가자들은 감미료 섭취량에 따라 세 그룹으로 나뉘었다. 가장 적게 먹은 그룹은 하루 평균 20㎎, 평균은 66㎎, 가장 많이 섭취한 그룹은 191㎎으로 나타났다. 아스파탐의 경우, 국내 시판 코카콜라 제로 355㎖ 캔 제품에 85㎎이 들어 있다. 하루 2캔을 마시면 최다 섭취 그룹에 속하는 것으로 볼 수 있다.
연구결과
나이, 성별, 고혈압, 심혈관 질환 등 다른 위험 요인을 보정한 뒤 분석한 결과, 인공 감미료를 가장 많이 섭취한 그룹은 가장 적게 섭취한 그룹보다 전체 사고력·기억력 저하 속도가 62% 더 빨랐다. 이는 노화가 1.6년 더 진행 된 것과 같다. 중간 섭취 그룹은 저하 속도가 35% 더 빨랐으며, 이는 1.3년의 노화에 해당한다.
연령별로 분석했을 때, 60세 미만에서 감미료를 가장 많이 섭취한 사람들은 가장 적게 섭취한 사람들에 비해 언어 유창성과 전반적인 인지 기능 저하가 더 빨랐다. 그러나 60세 이상에서는 이러한 연관성이 나타나지 않았다.
이에 연구진은 중년층의 인공감미료 섭취를 줄이도록 장려해야 한다는 것을 시사한다고 말했다.
개별 감미료를 살펴보면, 아스파탐, 사카린, 아세설팜 칼륨, 에리스리톨, 소르비톨, 자일리톨 섭취는 특히 기억력을 중심으로 한 전반적인 인지 기능 저하와 관련이 있었다. 반면, 타가토스 섭취와 인지 저하 사이에는 연관성이 발견되지 않았다.
이번 연구의 주저자인 브라질 상파울루 대학교 의과대학 클라우디아 키미에 수에모투 부교수(노인의학)는 “저칼로리 또는 무칼로리 감미료는 종종 설탕의 건강한 대안으로 여겨진다. 그러나 이번 연구 결과는 특정 감미료가 시간이 지남에 따라 뇌 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다”라고 말했다.
당뇨병 환자의 인지 기능 저하, 더욱 심각
당뇨병 환자에서 이러한 연관성이 더 강하게 나타난 점도 주목할 만하다. 당뇨병 환자들은 혈당 관리를 위해 설탕의 대안으로 인공 감미료를 선호하는 편이다. 당뇨병 환자의 인지 기능 저하가 더욱 두드러진 것은 더 많은 인공 감미료 섭취로 인한 결과로 볼 수 있다.
수에모투 박사는“당뇨병 환자는 인공 감미료를 설탕 대체물로 사용할 가능성이 더 높다. 당뇨병은 그 자체로 알츠하이머병 및 혈관성 치매와 관련된 인지 기능 저하의 강력한 위험 요인이며, 이로 인해 뇌가 유해한 노출에 더 취약해질 위험이 있다”며 “이번 연구 결과를 확인하고 사과소스, 꿀, 메이플 시럽, 코코넛 설탕과 같은 다른 정제 설탕 대체물이 효과적인 대안이 될 수 있는지도 탐구할 필요가 있다”라고 말했다.
다만 이번 연구는 일부 인공 감미료 섭취와 인지 기능 저하 사이의 연관성을 보여주었을 뿐, 인과관계를 증명한 것은 아니다.
국제감미료協 “관찰 연구일 뿐, 인과 관계 입증 못해” 반박
국제감미료협회(ISA)는 인공 감미료가 안전하다는 확립된 과학적 합의가 있다며 반박했다.
ISA는 성명을 통해 “이번 연구는 단순히 통계적 연관성을 보여줄 수 있는 관찰 연구이며, 직접적인 인과관계를 증명할 수 없다”며 “감미료 섭취와 인지 기능 저하 사이의 연관성이 나타났다고 해서 둘 중 하나가 다른 하나를 유발한다는 인과관계를 입증하는 것은 아니다”라고 밝혔다.
