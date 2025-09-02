반듯하게 살던 사람이 절도-법규위반…치매 초기 증상일수도

이에 따르면 치매의 초기 단계에서는 일반인보다 범죄적 위험 행동이 더 잦지만, 병이 진행되면서 점차 줄어들어 결국에는 일반 인구보다 낮은 수준으로 떨어진다.
이는 중요한 메시지를 담고 있다. 평생을 반듯하게 살아온 사람이 중년기에 처음으로 범죄적 위험 행동을 저질렀다면, 이는 단순한 일탈이 아니라 치매 발병의 신호일 수 있으므로 조기 진단과 치료가 필요하다는 것이다.
범죄적 위험행동의 발생률은 치매의 종류에 따라 달랐다.
행동변이형 전·측두엽 치매에서 가장 높았으며(50% 이상), 이어 원발진행성 실어증(40%)에서 높게 나타났다. 혈관성 치매와 헌틴턴병에서는 15%, 알츠하이머병은 10%로 비교적 낮았다. 치매와 성격이 다른 신경 퇴행성 질환인 파킨슨병은 10% 미만으로 가장 낮았다.
“전·측두엽 치매에서의 범죄적 위험 행동은 질환 자체로 인해 발생하는 경우가 가장 많다. 대부분의 환자들은 평생 처음으로 범죄적 위험 행동을 보였으며, 이전에는 범죄 기록이 전혀 없었다”라고 제1저자 마티아스 슈뢰터 박사가 설명했다.
전·두측두엽 치매는 기억장애, 방향감각 소실보다 성격변화와 행동장애가 먼저 나타나는 게 특징이다.
슈뢰터 박사는 “전·측두엽 치매와 알츠하이머병에서는 진단 전 초기 단계, 예를 들어 경미한 행동장애나 인지장애 시기에 일반 인구보다 범죄적 위험 행동이 더 많이 나타나지만, 진단 이후에는 일반 인구보다 오히려 낮아지는 경향이 있다”고 말했다. 또한 “남성 환자가 여성 환자보다 범죄적 위험 행동을 보이는 비율이 높았다. 진단 이후 전·측두엽 치매 환자에선 남성이 여성의 4배, 알츠하이머병 환자에선 남성이 7배 더 높은 범죄적 위험 행동을 보였다”라고 덧붙였다.
