반듯하게 살던 사람이 절도-법규위반…치매 초기 증상일수도

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 9월 2일 16시 12분

사진=게티이미지코리아.
줄곧 바른생활을 하던 ’착한‘ 사람이 난데없이 성희롱, 교통법규 위반, 절도, 타인이나 동물에 대한 위해와 같은 범죄적 위험 행동을 보이면 치매의 초기 증세일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

신경퇴행성 질환에 걸리면 행동, 성격, 인지 변화가 일어나 사회적·법적 규범을 위반하기 쉬우며, 이러한 행동이 질환의 첫 번째 징후로 나타나기도 한다는 것이다.

독일 라이프치히 막스플랑크 인간 인지·뇌과학연구소(MPI CBS) 연구자들은 독일, 스웨덴, 핀란드, 미국, 일본 등 여러 국가에서 수행한 14편의 연구(총 23만 6360명 대상)를 새롭게 메타분석 해 국제 학술지 중개 정신의학(Translational Psychiatry)에 발표했다.

이에 따르면 치매의 초기 단계에서는 일반인보다 범죄적 위험 행동이 더 잦지만, 병이 진행되면서 점차 줄어들어 결국에는 일반 인구보다 낮은 수준으로 떨어진다.

이는 중요한 메시지를 담고 있다. 평생을 반듯하게 살아온 사람이 중년기에 처음으로 범죄적 위험 행동을 저질렀다면, 이는 단순한 일탈이 아니라 치매 발병의 신호일 수 있으므로 조기 진단과 치료가 필요하다는 것이다.

범죄적 위험행동의 발생률은 치매의 종류에 따라 달랐다.

치매 환자의 범죄 행동 관련 뇌 이미지. MPI CBS 제공.
행동변이형 전·측두엽 치매에서 가장 높았으며(50% 이상), 이어 원발진행성 실어증(40%)에서 높게 나타났다. 혈관성 치매와 헌틴턴병에서는 15%, 알츠하이머병은 10%로 비교적 낮았다. 치매와 성격이 다른 신경 퇴행성 질환인 파킨슨병은 10% 미만으로 가장 낮았다.

“전·측두엽 치매에서의 범죄적 위험 행동은 질환 자체로 인해 발생하는 경우가 가장 많다. 대부분의 환자들은 평생 처음으로 범죄적 위험 행동을 보였으며, 이전에는 범죄 기록이 전혀 없었다”라고 제1저자 마티아스 슈뢰터 박사가 설명했다.

전·두측두엽 치매는 기억장애, 방향감각 소실보다 성격변화와 행동장애가 먼저 나타나는 게 특징이다.

슈뢰터 박사는 “전·측두엽 치매와 알츠하이머병에서는 진단 전 초기 단계, 예를 들어 경미한 행동장애나 인지장애 시기에 일반 인구보다 범죄적 위험 행동이 더 많이 나타나지만, 진단 이후에는 일반 인구보다 오히려 낮아지는 경향이 있다”고 말했다. 또한 “남성 환자가 여성 환자보다 범죄적 위험 행동을 보이는 비율이 높았다. 진단 이후 전·측두엽 치매 환자에선 남성이 여성의 4배, 알츠하이머병 환자에선 남성이 7배 더 높은 범죄적 위험 행동을 보였다”라고 덧붙였다.

연구진은 전·두측두엽 치매 환자의 범죄 행동과 관련된 뇌의 변화를 추가로 연구해 다른 학술지 인간 뇌 지도화(Human Brain Mapping)에 발표했다.

범죄 행위를 보이는 사람들은 측두엽의 위축이 더 컸다. MPI CBS 제공.
범죄적 위험 행동을 보인 환자들은 측두엽의 위축이 더 심했는데, 이는 억제력 상실(disinhibition), 다시 말해 정상적인 자제력이나 억제력이 사라져 충동, 감정, 행동 조절 능력이 떨어지는 현상과 관련이 있음을 시사 한다고 연구진은 짚었다.

억제력 상실은 결과를 충분히 고려하지 않은 충동적 행동이나 상황에 부적절한 행동으로 나타날 수 있다.

슈뢰터 박사는 주목할 만한 발견이지만 과대평가해서는 안 된다고 강조했다.

“치매 환자에 대한 낙인을 더욱 심화시키지 않도록 해야 한다. 대부분의 위반 행위는 가벼운 수준이었다. 신체적 폭력이나 공격 행동도 일부 보고됐지만 주로 품위 손상 행위, 교통법규 위반, 절도, 기물 파손 등이었다.”

첫번째 관련 연구논문 주소: https://www.nature.com/articles/s41398-025-03523-z

두번째 관련 연구논문 주소: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.70308
박해식 기자 pistols@donga.com
