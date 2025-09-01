동아일보

8일 새벽 2시반 ‘블러드문’ 뜬다…개기월식 전국서 관측

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 9월 1일 11시 51분

오는 8일 달이 지구의 그림자에 완전히 가려져 붉은 달을 보게 될 전망이다. (한국천문연구원)
오는 8일, 달이 지구의 그림자에 완전히 가려져 붉은 빛을 띠는 개기월식이 펼쳐질 전망이다. 국내에서는 3년 만에 관측 가능한 천문 현상이다.

1일 한국천문연구원은 이번 개기월식이 다음 주 새벽 우리나라 전역에서 관측 가능하다고 밝혔다.

9월 8일 개기월식 진행도 (한국천문연구원)
■ 달과 태양 사이에 지구

월식은 지구가 달과 태양 사이에 들어가 달이 지구의 그림자에 가려지는 현상이다.

이번 개기월식은 8일 오전 2시 30분 24초에 시작돼, 3시 11분 48초에 최대에 이른 뒤 3시 53분 12초에 종료될 예정이다.

개기식이 지속되는 약 83분 동안 평소보다 어둡고 붉은 달, 일명 ‘블러드문’을 볼 수 있다.

9월 8일 개기월식 진행도 (한국천문연구원)
■ 날씨 좋으면 국내 전역서 관측 가능

이번 개기월식은 날씨가 좋다면 우리나라 전역에서 관측이 가능하다. 아시아, 러시아, 호주, 인도양, 아프리카, 유럽에서도 볼 수 있다.

우리나라에서 마지막으로 개기월식이 관측된 것은 2022년 11월 8일이었으며, 다음 관측 기회는 2026년 3월 3일로 예상된다.

국립과천과학관과 국립광주과학관 등 각 지역 과학관과 천문대에서도 이번 개기월식을 맞아 다양한 관측 행사를 진행할 예정이다.

박태근 기자 ptk@donga.com
