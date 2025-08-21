[게임스컴2025] 한국 게임 좋아요! 코리아 게임 로드쇼‘ 뜨거운 열기

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석, 이하 콘진원)이 지난 20일 독일 쾰른에서 막을올린 ‘게임스컴 2025(Gamescom 2025)’에 한국 공동관인 ‘코리아 게임 로드쇼’를 운영하고 있다.
특히, 일반 관람객 대상 B2C 전시와 비즈니스 미팅을 위한 B2C 부스 전시까지 준비했다. ‘게임지원’ 사업을 통해 발굴된 16개 개발사의 우수한 게임들이 독일 현지를 뜨겁게 달구고 있다.
먼저 전시가 진행되는 쾰른메쎄 10관에 자리한 B2C 부스에는 ▲수평에서 수직으로 한 단계 진화한 익스트랙션 장르 게임 원웨이티켓 스튜디오의 ‘미드나잇워커스’ ▲ 패링의 손맛을 살린 2D 소울라이크 장르 게임 스튜디오두달의 ‘솔라테리아’ ▲ 독특한 비주얼을 가진 감성 퍼즐게임 스튜디오비비비의 ‘모노웨이브’ ▲빛과 그림자를 활용한 독특한 퍼즐드벤처 ‘땡스,라이트’ ▲백룸 장르에 스토리와 엔딩을 몰입감을 살린 하이퍼센트의 ‘백룸컴퍼니’가 자리했다.
특히, 현장에서는 B2C 전시를 진행 중인 게임을 즐기고 스탬플 모아 특별한 이벤트에도 참가할수 있다. 이벤트를 통해서는 닌텐도 스위치2, 국립중앙박물관과 협업한 부채와 여행태그 등의 상품을 추첨을 통해 맏을 수 있다. 여기에 부스 한편에 련된 팝콘 기계가 고소한 냄새를 풍기며 관람객을 전시관으로 끌어들이는 모습이다.
비즈니스 미팅이 진행되는 B2B 전시에는 ▲룸톤 ‘인스케이프 스토리 어드벤처 게임’ ▲모들스튜디오 ‘NOT ALONE’ ▲ 비커즈어스 ‘발란’ ▲지니소프트 ‘더스티 더비’ ▲애드버게임코리아 ‘라스트 오브 펭귄’ ▲네오제이피엘 ‘쥬얼리 헌터 고’ ▲공감오래콘텐츠 ‘소울원더’ ▲그레이클로버 ‘브릭 버스터 히어로즈’ ▲페퍼스톤즈 힙스앤노지스 ▲나누컴퍼니 ‘바벨탑: 혼돈의 생존자들’ ▲비펙스 ‘비트 더 비트!’가 참여해 상담을 이어가고 있다.
특히, 개방형 구조의 전시와 넓은 네트워킹 공간을 마려한 것도 공동관의 강점으로 꼽힌다. 여기에 B2C 부스를 찾은 관림객을 위해 부채 등을 제공하는 현장 이벤트로 선물을 제공해 좋은 반응을 끌어내고 있는 모습이다.
한편, 콘진원은 게임스컴을 마치고 오는 9월 25일부터 28일까지 일본 도쿄에서 개최되는 ‘도쿄게임쇼 2025’에도 인디게임 개발사의 전시 참가를 지원할 예정이다.
