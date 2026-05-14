태국서 붙잡힌 中범죄자…‘한국-태극기’ 박힌 모자 착용, 왜?

태국 파타야 인근에서 군용급 무기와 폭발물을 대량 보관한 중국 남성이 체포됐다. 이 남성은 연행 당시 ‘Korea’ 문구와 태극기가 새겨진 모자를 착용해 논란이 일고 있다.
13일 현지 매체 파타야메일 등에 따르면 태국 경찰은 최근 촌부리주 나좀티엔 인근에서 발생한 차량 전복 사고를 조사하던 중 중국 국적 남성 쑨밍천(31)의 차량에서 총기와 탄약을 발견했다.
경찰은 쑨의 파타야 거주지로 수색 범위를 넓혔고, 그곳에서 M16 소총과 C4 폭발물, 여러 종류의 수류탄, 기폭장치, 방탄조끼, 방독면 등 군용급 무기와 장비를 대거 압수했다. 현지 당국은 해당 장소가 은밀한 무기 조립 공간처럼 보였다고 설명했다.
특히 이 남성이 연행될 당시 ‘Korea’ 문구와 태극기가 새겨진 모자를 착용한 모습이 태국 매체 영상 등을 통해 공개되면서 온라인상에서는 “한국인인 척 위장하려 한 것 아니냐”, “한국인이 오해받을 수 있다”는 지적이 쏟아졌다.
조사 결과 압수된 무기 중 일부는 태국 경찰이 사용하던 것으로 파악됐다. 당국은 이번 사건에 현직 경찰과 군 관계자 등이 연루됐을 가능성도 염두에 두고 수사를 확대하고 있다.
쑨은 캄보디아 총리경호본부(BHQ) 관련 시설에서 전문적인 무기 훈련을 받은 이력이 있는 것으로 전해졌다. 또 다수의 여권과 태국 관련 신분증, 방콕 주택 등록 기록 등 의심스러운 신원 자료도 확인돼 당국이 진위를 조사 중이다.
수사당국은 훈련 사진, 무기 보관 기록, 지난해 말부터 이어진 통신 내역 등을 토대로 쑨이 캄보디아에 기반을 둔 스캠 범죄조직과 연계됐을 가능성을 들여다보고 있다. 경찰은 해당 무기들이 국경을 넘나드는 경쟁 범죄조직 간 충돌에 대비해 보관된 것으로 보고 있다.
다만 경찰은 이번 무기들이 태국 내 공격이나 테러를 목적으로 준비됐다는 증거는 현재까지 확인되지 않았다고 밝혔다. 태국 경찰 대변인은 “현재 확보된 모든 증거를 종합하면 이 무기들이 태국 국민을 상대로 사용될 목적은 아니었던 것으로 보인다”고 밝혔다.
쑨은 구금 중 극심한 스트레스 증세를 보이고 음식을 거부해 한때 병원 치료를 받은 것으로 알려졌다. 현재는 안정된 상태로, 엄격한 보안 감시 아래 관리되고 있다.
태국 당국은 중국, 캄보디아와 공조해 국경을 넘나드는 범죄조직에 대한 수사를 확대하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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