트럼프 이란에 48시간 통첩…“호르무즈 안 열면 발전소 파괴”

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지 시간) 이란을 향해 “지금으로부터 48시간 이내에 어떠한 위협도 없이 호르무즈 해협을 전면 개방하지 않을 경우 이란의 여러 발전소를 파괴하겠다”고 경고했다.
트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “가장 큰 발전소부터 (파괴를) 시작할 것”이라며 이같이 말했다.
이는 이란에 대한 군사 공격을 점차 축소하겠다고 밝힌 지 하루 만에 나온 발언이다. 트럼프 대통령은 전날엔 트루스소셜에서 “우리는 이란 테러 정권에 대한 중동에서의 대규모 군사 작전을 단계적으로 축소하는 방안을 검토하면서 목표 달성에 매우 근접해 있다”고 했다.
지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습 이후 이란은 보복 조치로 중동산 원유의 핵심 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄했다. 이란은 해협 곳곳에 기뢰를 설치하고, 일부 선박을 피격했다. 호르무즈 해협은 전 세계 석유·가스 물동량의 약 5분의 1이 통과한다. 유조선 통행이 가능한 구간은 모두 이란 영해에 있다.
이날 트럼프 대통령이 압박 수위를 높인 것은 그만큼 국내외적으로 고유가에 대한 우려가 커졌기 때문으로 풀이된다. 특히 올해 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령은 고유가에 따른 여론 동향에 민감할 수밖에 없다. 전쟁 이후 국제 유가 기준인 브렌트유는 배럴당 100달러를 넘나들고 있다.
트럼프 대통령은 이달 14일 한국과 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 5개국에 이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 지나는 유조선 호위 작전에 동참할 것을 요구했다. 이후 해당 국가들이 군사적 지원에 신중한 모습을 보이자 트럼프 대통령은 “도움은 필요 없다”고 강한 불만을 드러냈다가 20일엔 다시 관련국들의 참여가 필요하다고 주장했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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