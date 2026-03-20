靑 “호르무즈 기여 방안 美와 협의중”…트럼프 요청에 첫 화답

청와대가 20일 중동 전쟁으로 초래된 호르무즈해협 봉쇄와 관련해 “미국 등과 기여 방안을 협의하고 있다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 등 5개국에 군함 파견을 요청한데 대해 신중 검토 방침을 유지하면서도 처음으로 기여 의사를 내비친 것이다.
청와대 고위 관계자는 이날 “호르무즈해협 상황에 대한 우리 기여 방안과 관련해 미국을 포함한 주요 우방국들과 긴밀히 소통 중이며 다각적인 협의를 진행 중”이라고 밝혔다. 이어 “유엔 안전보장이사회와 국제해사기구(IMO) 등 국제사회에서도 호르무즈해협 상황을 심각하게 보면서 국제사회의 공동 대응 필요성을 제기했다”며 “호르무즈해협에서의 자유로운 통항을 보장하기 위해 여러 국가들이 자국의 기여 방안을 검토 중”이라고 했다.
이 관계자는 “호르무즈해협의 통항 차질은 우리 에너지 수급과 경제에도 직접적인 영향을 미친다”면서 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법 보호 대상이다. 이에 기반해 글로벌 해상물류망이 조속히 정상화될 수 있기를 바란다”고 했다.
다만 정부의 ‘기여 방식’을 두고는 “국내법 및 절차와 한반도 대비 태세 등을 고려하면서 대처 방안을 신중히 검토하고 있다”며 “국익에 최적화된 선택지의 조합을 모색 중”이라고 했다.
정부는 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 일본, 캐나다 7개국이 참여한 ‘호르무즈 해협 봉쇄’ 규탄 공동성명에 대해서는 참여를 검토하고 있다고 밝혔다. 외교부 당국자는 “관련 상황은 잘 인지하고 있다”며 “제반 상황을 고려해 검토해 나가고자 한다”고 했다. 정부 관계자는 “우리도 중동발 에너지 의존도가 높아 성명의 기본 취지에는 공감하고 있다”며 “실제 성명이 사태 해결에 효과가 있을지 등을 검토하고 있는 단계”라고 밝혔다.
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