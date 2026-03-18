美 중식당서 로봇이 접시 깨며 난동…“정지 버튼이 없어”(영상)

미국 캘리포니아의 한 중식당에서 홍보용 로봇이 갑작스럽게 오작동을 일으키며 매장 집기를 파손하는 등 난동을 부리는 영상이 화제를 모았다. 직원들이 급히 제지에 나섰지만 전원 차단 버튼을 찾지 못해 애를 먹었다. 관련 영상이 온라인상에 퍼지면서 서비스 로봇의 안전 설계 문제가 다시 화두로 떠올랐다.
앱서클(Appcircle) 창업자이자 유명 인플루언서인 탄수 예겐(Tansu Yegen)은 17일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 식당에서 이상 행동을 보이는 로봇 영상을 공개했다. 이 영상은 500만 회에 가까운 조회 수를 기록하며 큰 관심을 받았다.
영상 속 로봇은 영화 ‘주토피아 2’ 홍보를 위해 ‘I’m Good(난 괜찮아)’라는 문구와 캐릭터가 그려진 앞치마를 입고 일을 하고 있었다. 그러다가 갑자기 팔을 거칠게 휘두르며 카운터 위에 놓여 있던 접시와 식기들을 떨어뜨리고 깨뜨리기 시작했다.
현장에 있던 직원이 급히 달려들어 뒤에서 로봇을 붙잡고 멈추려 했지만, 로봇은 동작을 멈추지 않고 계속 멋대로 팔을 휘둘렀다. 영상을 보면 직원들은 스마트폰으로 제어 앱을 조작하며 로봇을 멈추려고 했지만 상황은 쉽게 진정되지 않았다.
현지 언론은 해당 로봇에 즉시 작동을 중단할 수 있는 물리적 비상 정지 장치가 없어 대응이 늦어졌다고 지적했다. 결국 여러 명의 직원이 힘을 합쳐 로봇을 매장 밖으로 옮긴 뒤에야 소동이 마무리됐다.
영상을 본 누리꾼들은 “ ‘I’m Good(난 괜찮아)’이라고 적힌 앞치마와 상황이 묘하게 어울린다”, “로봇도 업무 스트레스를 받은 것 아니냐” 등의 반응을 보였다. 반면 전문가들은 사람과 가까운 환경에서 운용되는 로봇일수록 안전장치가 필수적이라며 설계 기준 강화 필요성을 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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