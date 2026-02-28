핵 협상 결렬…美·이스라엘, 8개월 만에 이란 공습

도널드 트럼프 미국 대통령과 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자. ⓒAFP=뉴스1

지난해 6월 트럼프 행정부는 미국 역사상 처음으로 B-2 폭격기 등을 동원해 이란 본토에 대한 공격을 감행해 핵과 미사일 관련 인프라를 집중 공격했다. 또 약 8개월 뒤인 28일 다시 이란에 대한 본토 공격을 감행했다.