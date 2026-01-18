트럼프 “그린란드 파병 8개국에 10% 관세 부과”…유럽 반발

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지 시간) 미국의 그린란드 매입 요구에 맞서 병력을 파견한 유럽 8개국에 다음 달 1일부터 10%, 올 6월 1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 그린란드에 군 병력을 파견한 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등 8개국을 지목하며 관세 부과 방침을 밝혔다. 그는 “이들 국가는 (그린란드에 군대를 보내는) 매우 위험한 게임을 벌이며 감당할 수 없고 지속 불가능한 수준의 위험을 초래했다”고 비판했다.
관세 부과 통보를 받은 8개 국가는 미국의 핵심 안보 동맹인 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국으로, 트럼프 대통령의 그린란드 병합 방침에 맞서고 있다.
트럼프 대통령은 “전 지구적 평화와 안보를 위해 강력한 조치가 필수적”이라며 “2026년 2월 1일부터 언급된 모든 국가가 미국으로 수출하는 모든 상품에 10% 관세가 부과될 것”이라고 밝혔다. 이어 “그린란드의 ‘완전하고 총체적인 매입’에 관한 합의가 이뤄질 때까지 이 관세는 유지될 것이며, 6월 1일에는 25%로 인상된다”고 강조했다.
그가 나토 동맹국에 부과하겠다는 관세는 기존에 맺어진 무역협정 결과에 추가될 것으로 추정된다. 미국은 지난해 영국, EU와 각각 체결한 무역협정을 통해 영국 수입품에는 10%, EU에는 15%의 관세를 부과하고 있다. 여기에 10%로 시작해 25%까지 관세가 추가될 경우 유럽 국가에 부과되는 관세는 40%까지 높아질 가능성이 있다.
트럼프 대통령은 미국이 그린란드를 병합해야 하는 이유로 “중국과 러시아가 그린란드를 원하고 있고, 덴마크는 이에 대해 아무것도 할 수 없다”며 중국과 러시아의 위협도 거듭 강조했다.
이에 프랑스, 영국, 독일, 스웨덴 등 각국 정부는 강하게 반발했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “관세 위협을 용납할 수 없다”고 했고, 키어 스타머 영국 총리는 “나토 동맹국들이 집단 안보를 추구한다는 이유로 동맹국에 관세를 부과하는 건 완전히 잘못된 일”이라고 비판했다.
안규영 기자 kyu0@donga.com
