그린란드 정부수반 “美아닌 덴마크에 남을 것”

덴마크와 그린란드 자치령의 지도자들이 13일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 인수 주장에 공동으로 반대 입장을 내놨다. 옌스프레데릭 닐센 그린란드 자치 정부 수반은 “만약 지금 당장 미국과 덴마크 중 하나를 선택해야 한다면, 우리는 덴마크를 선택할 것”이라고 강조했다.
이날 덴마크 코펜하겐에서 열린 기자회견에서 닐센은 “우리는 (미국이 아닌) 나토를 선택할 것이고, 덴마크 왕국을 선택할 것이고, 유럽연합을 선택할 것”이라며 미국은 선택지에 없음을 밝혔다. 미국과 덴마크, 그린란드의 미 백악관 3자 회담을 하루 앞두고 나온 그린란드의 공식 입장이다.
메테 프레데릭센 덴마크 총리도 닐센과 같은 입장을 내놨다. 두 사람은 “그린란드가 덴마크 영토의 일부이며 나토 군사 동맹의 보호 대상”이라며 “미국이 이 거대한 섬을 점령하거나 분리 독립을 강요하려는 시도는 제2차 세계 대전 이후 안보의 핵심 축이었던 대서양 동맹을 산산조각낼 것”이라고 경고했다.
덴마크에 남기를 원한다는 닐슨의 발언에 대해 트럼프 대통령은 백악관에서 “그의 의견에 동의하지 않는다”며 “나는 그가 누군지 모르고 그에 대해 아는 것이 없다”고 일축했다.
앞서 트럼프 대통령은 “미국이 그린란드를 점령해야 한다”며 “그렇지 않으면 러시아나 중국이 차지할 것”이라고 주장했다 . 그는 또 “어떻게든 우리는 그린란드를 갖게 될 것”이라며 군사력 사용을 포함한 다양한 방안을 검토하고 있다고 여러 차례 밝혔다 .
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0