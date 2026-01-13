외교부 “이란 유사시 교민 대피·철수 가능성까지 감안”

정부가 최근 이란에서 반정부 시위가 격화되는 상황과 관련해 우리 국민들의 안전대책을 점검했다.
13일 외교부에 따르면 김진아 외교부 2차관은 이날 오후 본부-공관 합동 상황점검회의를 주재해 주이란대사관에 “현지 상황의 불확실성이 큰 만큼 우리 국민들의 안전을 빈틈없이 확보할 수 있도록 계속해서 만전을 기해달라”고 당부했다. 이어 “유사시 교민들이 대피·철수해야 할 가능성까지 감안해 관련 계획도 철저히 준비해 달라”고도 했다.
김준표 주이란대사는 “이란에 체류 중인 우리 국민을 대상으로 매일 유선으로 안전 여부를 확인 중”이라며 “시위가 주로 이뤄지는 저녁 시간대에는 외출을 지양하는 등 신변 안전에 각별히 유의할 것을 당부하고 있다”고 했다. 또 상황이 악화될 가능성에 대비해 교민들과의 연락체계를 상시 유지하고 재외국민 보호조치에도 만전을 기하겠다고 했다.
지난달 28일 시작된 이란 내 시위로 인한 사망자가 비공식적으로 6000명이 넘는다는 이야기도 나오고 있다. 현재 이란에는 공관원과 그 가족을 제외하고 우리 국민 70여 명이 체류 중이다. 다행히 현재까지 이들의 피해는 접수되지 않은 것으로 파악됐다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0