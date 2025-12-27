美, 대만에 로켓-자폭드론 팔자 中 “선 넘었다” 제재…‘정면 충돌’

美, 대만에 하이마스-재블린-자폭드론 판매 승인
규모 16조5000억 원…트럼프 1기 뛰어넘는 규모
中 “레드라인 넘었다” 美 군수기업-경영진 제재
美 “中 보복 강력히 반대…中, 대만과 대화하라”
미국과 중국이 대만 무기 지원 문제를 두고 강하게 충돌했다. 중국은 미군 관련 기업 20곳과 고위 경영진 10명을 제재 대상으로 지정했다. 미국 정부가 대만에 고속기동포병로켓시스템(HIMARS·하이마스) 등 약 16조 원 규모의 무기 판매를 승인한 데 대한 대응이다. 미국 국무부는 “미국 기업들에 대한 중국의 보복 시도에 강력히 반대한다”며 즉각 반발했다. 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 미중 정상회담 이후 완화됐던 미중 관계의 긴장이 다시 높아지고 있다.
중국 외교부는 26일 홈페이지를 통해 최근 몇 년 간 대만에 무기를 지원한 미군 관련 기업 20곳과 고위 경영진 10명에 대해 대응 조치를 취하기로 결정했다고 밝혔다.
중국 외교부는 대만 문제를 두고 “중국의 핵심 이익”이라며 “중미 관계에서 첫 번째로 넘을 수 없는 레드라인”이라고 강조했다. 그러면서 “중국은 대만 문제에 있어 선을 넘는 도발적 행위에 강력히 대응할 것”이라며 “대만에 대한 무기 판매에 관여한 모든 기업과 개인은 실수에 대한 대가를 치러야 한다”고 했다.
중국 외교부의 제재 발표는 미국 정부가 대만에 약 16조 원 규모의 무기 판매를 승인한 것에 대한 대응이라는 분석이 나오고 있다.
로이터통신에 따르면 대만 정부는 18일 낸 성명에서 미국이 하이마스, 재블린(대전차미사일), 공격용 자폭 무인기(드론) 등 8개 품목의 무기 판매를 승인했다고 밝혔다.
대만 정부는 “미국은 대만이 충분한 자위력을 유지하고 강력한 억지력을 신속하게 구축해 비대칭 전력의 우위를 활용할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있다”며 “이는 지역 평화와 안정을 유지하는 토대”라고 했다.
이번 무기 판매 규모는 111억5400만 달러(약 16조4889억 원)으로 알려졌다. 블룸버그통신에 따르면 트럼프 1기 때인 2019년 F-16 전투기 판매 80억 달러(약 11조8280억 원)를 뛰어넘는 규모다.
대만 정부는 “이번 건은 트럼프 행정부 2기 들어 발표된 두 번째 대만 대상 무기 판매”라며 “미국이 ‘대만관계법’과 ‘6항 보증’에 따라 대만 안보에 대한 약속을 확고히 이행하고 있음을 다시 한번 보여주는 것”이라고 했다.
한편, 중국의 미국 방산 기업 등에 대한 제재 발표에 대해 미국 국무부는 “중국의 보복 시도에 강력히 반대한다”라며 반발했다.
그러면서 미국 국무부는 “우리는 중국이 대만을 상대로 한 군사, 외교, 경제적 압박을 중단하는 대신 대만과 의미 있는 대화에 참여하기를 촉구한다”고 밝혔다고 로이터통신은 전했다.
