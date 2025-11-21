여기자에 “돼지” 막말 트럼프에…백악관 “솔직한 대통령” 옹호

백악관이 성범죄자 제프리 엡스타인에 대해 질문하는 여기자를 “돼지”(piggy)라고 부른 도널드 트럼프 미국 대통령을 “매우 솔직하고 정직한 대통령”이라며 옹호했다.
20일(현지시간) 로이터 등에 따르면 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 관련 질문을 받고 “대통령은 이 방에 있는 모두에게 매우 솔직하고 정직하다”고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 14일 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 자신에게 ‘엡스타인 파일’을 아직 공개하지 않는 이유를 묻던 블룸버그 통신 소속 여기자의 말을 끊으면서 “조용히. 조용히 해. 돼지야(Quiet. Quiet, piggy)”라고 말했다.
이 같은 사실이 알려지자 미국기자협회(SPJ)는 성명을 내고 그의 발언을 규탄했다. SPJ는 19일 성명에서 “틀림없는 적대감 패턴의 일부”라며 “여성을 겨냥한 이들 사건은 자유롭고 독립적인 언론의 핵심 역할을 훼손한다”고 지적했다.
레빗 대변인은 이와 관련해 “미국 국민들이 대통령을 재선시킨 여러 이유 중 하나가 그의 솔직함 때문이라 생각한다”며 “그는 가짜 뉴스를 보면 바로 지적한다. 기자들이 그에 대해 거짓말 하고 그와 그의 행정부에 대한 가짜 뉴스를 퍼뜨리면 짜증을 낸다”고 말했다.
레빗 대변인은 또 “하지만 그는 역사상 가장 투명한 대통령”이라며 “그는 이 방에 있는 모두에게 전례 없는 접근을 허용한다. 당신들은 거의 매일 오벌 오피스에 와서 대통령에게 질문하고 있다”고 강조했다.
그러면서 “대통령이 국민 앞에서 솔직하고 열린 마음으로 정직하게 말하는 것이 등 뒤에 숨는 것보다 훨씬 더 존중받는 일이다. 지난 행정부에서는 대통령이 국민 앞에서 거짓말하고, 몇 주 동안 아무 말도 하지 않았다”며 “이 자리에 있는 모든 사람은 트럼프 대통령이 거의 매일 보여주는 솔직함과 개방성을 높이 평가해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
