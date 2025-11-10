돈바스 조여오는 푸틴…‘요충지’ 포크로우스크 완전 점령 임박

러시아가 우크라이나 접경 요충지인 도네츠크주 포크로우스크를 곧 완전히 점령할 것으로 보인다고 미 CNN방송이 8일 전했다. 포크로우스크는 러시아군이 2023년 5월 동부 최대 격전지였던 바흐무트를 점령한 후 장악하는 최대 도시가 될 전망이다.
포크로우스크가 함락되면 러시아는 우크라이나의 산업 중심지인 동부 도네츠크와 루한스크를 아우르는 돈바스 지역 전체를 장악하려는 목표에 한 걸음 더 다가가게 된다. 영국 BBC는 “러시아의 포크로우스크 점령은 종전 협상에서 러시아의 협상력을 강화하고, 우크라이나의 사기에 큰 타격을 주는 상징적 승리가 될 수 있다”고 짚었다.
● “포크로우스크, 종전협상 흐름 바꿀 요충지”
CNN에 따르면 최근 러시아군이 포크로우스크 시내로 진격한 뒤 전투가 격화했다. 현지 우크라군 관계자들은 “포크로우스크 함락이 불가피한 상황”이라고 전했다. 한 우크라군 대대장은 CNN에 “우리는 거의 포위된 상태다. 시가지 교전과 무기 포격이 끊이지 않아 상황이 어렵다”고 했다.
러시아군은 막대한 손실을 감수하며 포크로우스크 장악에 심혈을 기울이고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 9일 영국 가디언 인터뷰에서 러시아가 도네츠크에 병력 17만 명을 투입했으며, 지난 달에만 2만5000명의 사상자가 발생했다고 주장했다. 코크로우스크에 배치된 우크라군 드론부대 병사는 “너무 많은 러시아군 병력이 밀려들어와 드론으로 막기 힘들 정도”라고 전했다.
러시아군은 포크로우스크와 위성도시 미르노흐라드를 함락한 뒤 동부 방어선의 중추를 이루는 북동쪽 산업도시로 공격을 이어갈 것으로 보인다. 특히 코스탠티니우카, 드루즈키우카, 크라마토르스크, 슬로뱐스크로 이어지는 ‘돈바스 요새 벨트’에 집중할 가능성이 높다. 코스탠티니우카 인근에 배치된 제129여단 소속 병사는 “증원이 제때 이뤄지지 않아 병사도, 장갑차도 부족하다”고 우려했다.
다만, 포크로우스크를 손에 넣더라도 돈바스 전체 점령까지는 아직 갈 길이 멀다. 포크로우스크 전투만 해도 21개월째 이어졌고, 이 같은 저항이 인근 지역에서도 반복될 전망이다. 미 전쟁연구소(ISW)는 “돈바스 요새 벨트 함락에만 수년이 걸릴 것”이라고 전망했다.
포크로우스크는 상징성이 큰 전략적 요충지로 평가된다. 특히 종전 협상에서 중요한 협상 지렛대로 활용될 가능성이 높다. 지난 달 21일 헝가리 부다페스트에서 열릴 것으로 예상됐던 미러 정상회담이 무산된 뒤 푸틴 대통령이 포크로우스크 함락에 공을 들였다는 분석이 나온다.
AP통신은 “포크로우스크는 단순한 전장이 아닌, 미국의 인식에 영향을 미치고 종전 협상의 흐름을 바꾸기 위한 핵심 무대”라며 포크로우스크의 전략적 의미를 설명했다. 미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 피터 딕킨슨 우크라이나 에디터는 “러시아가 포크로우스크를 손에 넣는다면 협상에서 유리한 위치에 서게 될 것”이라고 분석했다.
● 고강도 공습에 키이우 10시간 정전
러시아군은 겨울철을 앞두고 우크라이나 에너지 시설을 겨냥한 고강도 공습을 벌이고 있다. 8일 러시아는 우크라이나 전역에 미사일 45발과 드론 458대를 발사해 핵심 기반시설을 강타했다. 이 공격으로 민간인 11명이 사망하고 40명 이상이 부상을 입었다. 또 키이우와 하르키우 등 우크라 주요 대도시가 정전 사태를 겪었다.
우크라이나 국영 에너지 기업 센트레네르고는 2022년 2월 개전 후 에너지 시설에 가해진 대규모 공습으로 주요 발전소 4곳의 전력 생산이 중단됐다고 밝혔다. 키이우는 8일 10시간 동안 전기, 수도가 끊겨 도시 전체가 추위에 떨었다.
우크라이나도 7일 러시아 남부 볼고라드주 석유시설에 공습을 가하는 등 반격에 나서고 있다. 하지만 일각에선 러시아의 공격으로 꺾인 사기를 반전시키기에는 역부족이라는 지적이이 나온다. 영국 더타임스는 “우크라이나 정부가 국가 기반시설을 제대로 보호하지 못했다는 국민들의 분노가 커지고 있다”고 전했다.
