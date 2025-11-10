맘다니-해리스-헤일리-라마스와미… 美정계 뒤흔드는 인도계

첫 인도계 뉴욕 시장 탄생으로 재조명된 ‘인도계 파워’
맘다니, 승리 연설서 네루 인용… 인구 1.6%가 美 주류사회 흔들어
영어 능통하고 교육열 우수… 학위 보유율 77%로 압도적
갈등해결 능력 ‘주가드’ 보유 … 中과의 패권 경쟁도 인도계에 유리
“한 시대가 끝나고 오랫동안 억눌렸던 민족의 영혼이 목소리를 낼 때가 온다.”
4일(현지 시간) 미국 최대 도시 뉴욕의 시장 선거에서 승리한 인도계 무슬림 조란 맘다니 당선인(34)은 승리 연설 당시 인도 초대 총리 자와할랄 네루의 1947년 독립 기념 연설 ‘운명과의 밀회(Tryst with Destiny)’에 나오는 구절을 빌려 이같이 말했다. 자신이 인도계라는 점을 한시도 잊은 적이 없다는 듯 뉴욕에 새로운 바람을 불어넣겠다고 거듭 강조했다. 그는 자신의 출생지인 아프리카 우간다, 부모가 태어난 인도의 합성어 ‘우긴디아(Ugindia)’라는 모자를 쓰고 다닐 정도로 자신의 인도계 및 이민자 정체성에 자부심을 갖고 있다.
맘다니 당선인의 승리는 이미 지난해 11월 미국 대선에서 확인됐던 인도계 정치인의 약진을 또다시 확인시켰다. 당시 카멀라 해리스 전 부통령(61)은 미 역사상 최초의 비(非)백인 후보 겸 최초의 여성 대선 후보로 도널드 트럼프 대통령과 겨뤘다. 트럼프 대통령과 집권 공화당 대선 후보 경선에서 맞붙었던 니키 헤일리 전 주유엔 미국대사(53) 또한 인도계다.
실리콘밸리는 오래전부터 인도계 경영자가 좌지우지하고 있다. 구글 모회사 알파벳의 순다르 피차이 최고경영자(CEO·53), 마이크로소프트(MS)의 사티아 나델라 CEO(58), 어도비의 샨터누 너라연 CEO(62), IBM 아르빈드 크리슈나 CEO(63) 등을 포함해 스탠더드앤드푸어스(S&P500)에 편입된 기업 중 25곳 수장이 인도계다.
● 트럼프 2기 행정부서 두각
인도 외교부 자료에 따르면 미국 내 인도계 인구는 약 540만 명으로 3억3000만 명 인구의 1.6%에 불과하다. 하지만 영어가 공용어인 사회 배경, 뛰어난 수학 및 과학 실력, 세계 최대 인구대국에서 시작되는 치열한 경쟁과 뜨거운 교육열, 다문화 다종교 다언어 사회에 대한 이해도가 높다는 점 등을 앞세워 어떤 소수계 못지않은 영향력을 발휘하고 있다. 정보기술(IT) 분야에서의 성공을 바탕으로 정계 영향력을 높이고 있다는 점은 금융경제계에서 두각을 나타낸 후 주류 사회에서 영향력을 넓힌 유대계의 성공 방식과 유사하다는 분석도 제기된다.
올해 1월 출범한 트럼프 2기 행정부에서도 인도계 인사의 활약이 두드러진다. 트럼프 대통령의 최측근으로 꼽히는 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장(45)은 국가안보, 방첩 등을 담당하는 공룡 조직 FBI를 이끄는 최초의 인도계 겸 비백인계 수장이다. 인도계 이민자 2세로 자신의 힌두교 신앙을 강조한다. 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장(44) 또한 DNI의 첫 힌두교도 수장이다. 어머니가 힌두교도이며 그 또한 모친의 종교를 물려받았다.
지난해 공화당 대선 후보 경선에 참여했다가 일찌감치 트럼프 대통령 지지를 선언한 인도계 사업가 비벡 라마스와미(39)도 주목받고 있다. 그는 트럼프 2기 행정부 초기 일론 머스크 테슬라 창업자와 함께 정부효율부(DOGE) 공동 수장으로 재직했다.
J D 밴스 부통령의 부인인 우샤(39)도 주목받는다. 인도계 이민자 2세로 최초의 비백인 ‘세컨드 레이디’로 유명하다. 올 2월 트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 희토류 광물 협정을 체결하려 했을 때 법률 검토 작업을 담당한 것으로 알려졌다. 남편과 마찬가지로 예일대 로스쿨을 졸업한 엘리트 법조인이다. 남편인 밴스 부통령이 자신의 부모를 위해 인도 요리를 만들어 대접한다고 자랑한 적도 있다.
연방 의회에도 인도계 의원들의 활약이 두드러진다. 435석인 하원에는 6명의 인도계 하원의원이 있다. 북한 의제에도 깊게 관여하는 ‘지한파’ 아미 베라 의원(캘리포니아·60)을 필두로 로 카나(캘리포니아·49), 라자 크리슈나무르티(일리노이·52), 수하스 수브라마니암(버지니아·39), 슈리 타네다르(미시간·70), 프라밀라 자야팔(워싱턴·60) 의원이 모두 인도계다. 이들 6명은 모두 맘다니 당선인, 해리스 전 부통령과 마찬가지로 야당 민주당 소속이다.
특히 베라 의원은 하원 외교위원회 산하 동아시아태평양소위 위원장을 맡았고 지한파 의원 모임인 ‘코리아 코커스’ 공동의장을 지내는 등 한반도 의제에 정통하다. 다만 100석인 상원에는 현재 인도계가 없다.
해리스 전 부통령 또한 최근 지난 대선 캠페인 소회를 밝힌 회고록을 내는 등 활발한 정치 행보를 거듭하며 2028년 대선을 준비 중이다. 헤일리 전 대사 또한 다음 대선의 공화당 후보군 중 한 명으로 거론된다.
● 압도적 교육열로 정재계 장악
인도계의 약진 이유로 뜨거운 교육열, 우수한 영어 구사 능력 등이 꼽힌다. 지난해 퓨리서치센터 자료에 따르면 25세 이상 인도계 미국인의 77%가 학사 이상 학위를 보유하고 있다. 이 중 학사 학위 소지자는 31%, 석박사 등 고급 학위 소지자는 45%에 달한다. 이는 아시아계 전체(56%)는 물론이고 미국 태생 미국인(31.6%)보다 2배 이상 높은 수치다.
특히 학사 이상 학위 보유 비율은 이민 1세대(77%)와 미국 태생 인도계(76%)가 거의 같다는 점에선 높은 교육열이 확인된다. 인도계는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야에서 두각을 나타내는데, 지난해 미 정부의 STEM 전공 유학생 실습 허가 중 48%를 인도 유학생이 차지했다.
시사매체 타임 또한 인도계 경영자의 두각 비결로 영어, 치열한 경쟁 등을 꼽았다. 오랫동안 영국의 식민 지배를 받은 인도에서는 사실상 영어가 공용어다. 힌디어는 수도 델리를 비롯한 북부 일부에서만 통용되고 중남부에서는 수십 개 현지어가 쓰이기에 서로의 소통을 위해서도 영어가 필수적이다. 교육 수준이 높을수록 능숙한 영어를 구사한다. 미국으로 이주한 다수의 인도인은 어려서부터 영어 교육을 받은 최상위 카스트 ‘브라만’ 출신이다.
‘인도판 KAIST’로 불리는 명문 인도공과대(IIT)도 빼놓을 수 없다. 인도는 독립 9년 만인 1956년 이 학교를 세워 대대적인 투자를 단행했다. 미국 사회에서 성공한 인도계의 상당수가 이 학교를 졸업한 후 미국으로 건너왔다.
힌디어로 ‘주가드(Jugaad)’라 불리는 순발력과 창의성을 앞세운 특유의 기업가 정신, 다문화 전통에서 생겨난 포용력 있는 자세 등도 인도 경영자의 장점으로 거론된다. 주가드는 특정 매뉴얼이나 기존 성공 방식에 의존하지 않고 돌발 상황이 닥칠 때마다 스스로 상황에 맞는 답을 내놓는 태도를 뜻한다.
나델라 CEO가 MS 수장에 오른 후 MS는 주력 사업을 윈도, 오피스 등 소프트웨어(SW)에서 클라우드 사업으로 바꿨다. 기존 주력 사업의 경쟁자가 거의 없고 막대한 돈을 잘 버는데도 모험을 감행한 이유 역시 주가드 정신에 기인했다는 분석이 나온다.
미국이 중국과 불꽃 튀는 패권 다툼을 벌이는 와중에 미국 사회 전반에 확산되는 반(反)중국 정서 또한 인도계 부상에 유리하게 작용하고 있다. 트럼프 2기 행정부가 중국계 유학생과 연구원을 경계하며 다양한 규제책을 내놓자 서구 민주주의에 익숙하고 영어에 능통한 인도계에 대한 선호도가 높아지고 있다는 것이다.
미국 내 인도계의 약 60%는 2000년 이후에 정착했다. 미국 인구조사국에 따르면 2020년 기준 양쪽 부모 모두 인도계인 순혈 인도계 인구만 440만 명으로 이전 조사(2010년) 310만 명 대비 42% 증가해 아시아계 중 중국계를 제치고 1위를 차지할 만큼 성장세가 빠르다. 먼저 정착해 미국 사회에서 입지를 다진 인도계가 후발 이민자들을 적극 끌어주면서 인도계 커뮤니티 전체의 성장을 도왔다는 평가도 나온다.
교육에 대한 투자와 전문 기술 습득을 통해 IT 등 수익성 높은 분야로 진출했다는 점에서 금융업을 기반으로 주류 사회 영향력을 넓힌 유대계와 인도계 성공 공식이 유사하다는 분석도 나온다. 워싱턴포스트(WP) 등 주요 매체는 미국 내 인도계 로비 단체 미-인도 정치행동위원회(USINPAC) 등이 유대계 로비단체를 롤모델 삼아 경제적 성공을 정치적 영향력으로 전환하고 있다고 지적했다.
학계에서도 인도계 인사가 두각을 나타내고 있다. 1980년대 미국으로 온 아브히지트 바네르지 매사추세츠공대(MIT) 교수(64)는 빈곤 퇴치 연구에 기여한 공로로 2019년 노벨 경제학상을 공동 수상했다. 저서 ‘자유로서의 발전’으로 유명한 아마르티아 쿠마르 센 전 하버드대 교수(92)도 1998년 아시아 국적자로는 처음 노벨 경제학상을 탔다.
싱크탱크 카네기평화재단은 올 6월 팟캐스트에서 “많은 이민자 집단이 미국에서 성공을 거두었지만, 인도계 미국인들만큼 빠르고 멀리까지 뛰어난 성과를 낸 집단은 없다”며 “많은 이들이 거의 한 ‘세기’가 걸릴 것이라고 생각했던 수준에 한 ‘세대’ 만에 도달했다”고 평했다.
