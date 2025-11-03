美 국가부채 38조달러 넘어서 ‘사상 최대치’…두달새 1조달러 늘어

미국 연방정부 ‘셧다운’(shutdown·일시 업무정지)의 원인이 된 국가부채 문제는 최근 두 달 사이에 약 1조 달러(약 1427조 원) 증가하는 등 갈수록 심각해지고 있다. 국제통화기금(IMF)은 최근 “미국 정부 부채가 2030년에는 유럽 재정 위기국인 이탈리아와 그리스를 추월할 것”이라는 전망까지 내놓았다.
3일(현지 시간) AP통신 등에 따르면 지난달 미 재무부는 국가부채가 사상 처음으로 38조 달러(약 5경4241조 원)를 넘어서며 역대 최대치를 기록했다는 자료를 공개했다. 미국의 국가부채는 올 8월 37조 달러(약 5경2814조 원)를 찍은 데 이어 지난달 38조 달러를 돌파한 것이다. 불과 두 달 만에 1조 달러나 급증한 것으로 사회보장제도와 의료 서비스 지출 확대와 이자 지급 비용 증가 등이 주요 원인으로 지목됐다.
최근 연방정부의 셧다운이 장기화하는 것도 향후 국가부채 증가에 영향을 줄 수 있다는 전망도 나온다. 미국 행정관리예산처(OMB)는 2013년 미국 정부 셧다운 당시 노동 생산성 손실로 약 20억 달러(약 2조9000억 원)의 비용이 발생했다고 추산했다.
정부 재정 감시단체인 피터슨재단의 마이클 A. 피터슨 대표는 성명을 통해 “정부 셧다운 중에 국가부채가 38조 달러에 도달한 건 입법자들이 기본적인 재정 관련 책임을 다하지 못하고 있다는 또 하나의 심각한 신호”라고 지적했다. 켄트 스매터스 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수도 “부채 증가는 더 높은 인플레이션과 국민 구매력 저하를 가져올 것”이라고 우려했다.
미 상원 합동경제위원회의 분석에 따르면 미국의 국가부채는 지난 1년간 1초당 7만1253.9달러(약 1억 원)씩 증가하고 있다. 미국은 2001년 이후 매년 재정적자를 기록 중이며 2016년 이후엔 코로나19 팬데믹 등을 거치며 적자 폭이 더 커지고 있다.
IMF는 지난달 27일 2030년말 미국의 국내총생산(GDP) 대비 총부채 비율이 143.4%에 이르러 사상 최고치를 기록할 것으로 관측했다. 이는 과거 유럽 재정 위기의 중심에 있던 이탈리아와 그리스보다도 심각한 것이다. 특히 미국과 달리 이탈리아와 그리스는 긴축정책으로 국가부채 비율을 적극 낮추겠단 방침이다.
