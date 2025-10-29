동아일보

美국무 “故 찰리 커크, 한국 교회서 벌어진 일 걱정했었다”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 29일 16시 30분

코멘트

글자크기 설정

찰리 커크. AP 뉴시스
크게보기
찰리 커크. AP 뉴시스
마코 루비오 미국 국무장관이 지난달 10일 피살된 청년 보수 활동가 찰리 커크 ‘터닝포인트USA’ 대표를 언급하며 “커크가 한국 교회에서 일어나는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다”고 밝혔다. 커크는 사망 닷새 전인 같은 달 5일 경기 고양 킨텍스에서 열린 행사로 기독교 세계관, 한미 동맹 등의 중요성을 강조하는 ‘빌드업 코리아 2025’ 에 참석했다.

루비오 장관은 유명 복음주의 목사 그렉 로리가 진행하는 팟캐스트에 출연해 “커크가 사망 닷새 전 내게 문자를 보냈다”며 “그는 당시 한국에 있었거나 돌아오던 중이었는데 한국 교회 안에서 벌어지고 있는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다”고 밝혔다. 이어 “우리는 다음 번에 만나서 그 이야기를 나누기로 했는데, 안타깝게도 그 대화는 이뤄지지 못했다”고 말했다. 다만 루비오 장관은 커크가 우려하는 상황이 무엇인지에 대해 구체적으로 설명하지 않았다. 이번 인터뷰는 15일 진행됐고 28일 공개됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 올 8월 25일 워싱턴 백악관에서 열린 한미 정상회담 직전 트루스소셜에 한국 수사기관들이 교회를 압수수색했다고 주장하며 “사실이라면 안타까운 일”이라고 적었다. 다만, 커크가 루비오 장관에게 언급했다는 상황이 이와 관련된 것인지는 파악되지 않았다.
#루비오#찰리 커크#한국 교회#교회 압수수색
김보라 기자 purple@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스