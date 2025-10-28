WP “北 2019년과 달라져…트럼프, 핵보유 인정하면 실수”

김정은과 만남 가능성 언급하며
“북핵 50기로 늘었고 ICBM 다수 보유
비핵화 포기땐 日·韓도 핵보유 주장”
“트럼프는 김정은과 다시 한번 회담을 가지려 하지만 이젠 더 이상 2019년이 아니다.”
미국 워싱턴포스트(WP)가 27일(현지 시간) “러시아 및 중국과 더 가까워진 북한은 더 대담하고 위험해졌다”며 “핵보유국으로 인정받길 원하는 김정은에게 이를 인정해 줄 생각이라면 그렇게 중대한 양보는 실수일 것”이라고 우려했다.
이날 WP는 사설을 통해 이번 아시아 순방 과정에서 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 지속적으로 시도하고 있는 도널드 트럼프 대통령의 행보를 주목했다. 앞서 전날 트럼프 대통령은 김 위원장이 동의하면 예정된 워싱턴 귀국 일정을 연기할 수 있다고까지 말하며 만남에 대한 강한 희망을 드러냈다. WP는 “이는 트럼프 대통령의 즉흥적인 스타일에 대한 큰 시험대가 될 것”이라며 “만약 회담이 성사된다면 트럼프 대통령과 김 위원장의 네 번째 대면 만남이 된다”고 전했다.
WP는 “2019년 두 사람이 마지막으로 만났을 때도 아시아 순방 중이던 트럼프 대통령이 트위터에 ‘DMZ에서 만나 악수하고 인사(?)를 나누고 싶다!’라고 글을 올린 후 36시간 만에 만남이 성사됐다”며 “두 사람은 다음 날 남북한을 가르는 비무장지대인 판문점에서 만났다”고 전해 이번에도 성사 가능성이 여전히 남아있다고 진단했다.
다만, “트럼프 대통령은 첫 임기 동안 김 위원장과 세 차례 정상회담을 가졌지만 실질적인 성과를 거두지 못했다”고 평가했다. 싱가포르에서의 첫 번째 회담은 공동 선언으로 이어지지 못했고, 하노이에서의 두 번째 회담은 북한의 핵무기 개발을 억제하는 데 합의에 이르지 못하면서 트럼프가 협상을 중단했기 때문이다. 세 번째 회담은 한미 연합군사훈련을 취소하라는 요구를 트럼프가 거부하면서 더 큰 적대감으로 이어졌다고 WP는 분석했다.
사설은 “지금의 북한은 트럼프 대통령이 첫 임기 때 마주했던 북한과는 다르다”며 “북한의 핵탄두 보유량은 약 50기로 늘어났고, 북한은 현재 미국 본토 어디든 타격할 수 있는 대륙간탄도미사일(ICBM)을 여러 발 보유하고 있다”고 강조했다.
WP는 “김 위원장은 북한이 핵보유국으로 인정받기를 원하고 있으며 트럼프 대통령은 김 위원장과의 ‘훌륭한 관계’를 다시 시작하고 싶어할지도 모른다”며 트럼프 대통령이 최근 ‘북한이 핵보유국으로 인정받아야 한다고 하면, 사실 그들은 핵무기를 많이 가지고 있다고 말할 것’이라고 발언한 사실을 조명했다.
사설은 “이는 북한을 핵보유국으로 인정할 의향이 있다는 암시처럼 들렸다”며 “그렇게 중대한 양보는 실수”라고 경고했다. 북한의 비핵화 목표를 포기한다면 일본과 한국도 핵무기를 보유해야 한다고 주장할 것이라는 것이다. WP는 “두 동맹국은 이미 미국이 더 이상 신뢰할 수 있는 안보 파트너가 아니라고 우려하고 있다”며 “반면 김 위원장은 러시아 및 중국과의 관계를 강화하고 있다”고 주목했다.
사설은 “김 위원장과의 회담에는 목표와 한계선이 필요하다”며 “핵 야망을 포기하도록 설득하고, 미국의 동맹국들이 같은 입장을 취하도록 하며, 나쁜 합의라면 언제든 협상을 중단할 수 있어야 한다”고 강조했다.
