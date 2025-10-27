K뮤지컬, ‘700만 관객’ 中시장도 휘어잡았다

25일 오후 베이징 둥청구의 공연장. 공연 시작 1시간 전부터 건물 로비에는 뮤지컬을 보러온 중국 관객들이 모여들었다. 종이 입장권으로 교환해주는 창구 앞에는 금세 수십 명이 긴 줄을 늘어섰다. 이날 무대에 오른 뮤지컬은 한국 창작 뮤지컬인 ‘광염 소나타(狂炎奏鸣曲)’의 라이선스 공연. 공연 시간이 다 되어가자 1000석 규모의 공연장이 3층까지 관객들로 가득 메워졌다.
●中관객들 끌어모으는 한국창작 뮤지컬
광염소나타는 2017년 한국에서 초연된 창작 뮤지컬로 지난해 5번째 시즌이 공연될 만큼 인기를 끈 작품이다. 중국에서는 한국 원작자의 공식 허가를 받은 라이선스 공연이 지난해 상하이에서 200회 넘게 열렸다. 올 9월부터는 대극장 형태로 규모를 키워 상하이, 톈진, 베이징을 포함해 중국 10여 개 도시 투어 공연을 이어가고 있다.
한국 뮤지컬이 중국 시장에서 두각을 나타낸 건 2010년대 중반부터다. 당시는 중국의 뮤지컬 시장이 막 태동하던 시기였고, 같은 동양 문화권이자 미국 등 서양 작품보다 라이선스 비용(로열티)이 상대적으로 저렴한 한국 작품들이 대거 들어왔다. 체코 원작이지만 한국에서 재창작된 ‘잭더리퍼’의 리라이선스 공연은 중국에서 지금까지 약 10만 명이 넘는 관객을 끌어모은 것으로 알려졌다. 창작 뮤지컬 ‘프랑켄슈타인’과 ‘벤허’는 지난 2018년 중국에서 총 200만 달러(약 29억 원) 규모의 투자를 받았다.
2017년 한한령이 내려진 이후 여전히 한국 가수의 콘서트나 영화 상영이 제한되고 있지만, 중국 배우가 출연하고 중국 현지에 맞게 각색한 라이선스 공연은 제재가 크지 않다는 점도 긍정적이다. ‘제로 코로나’ 정책이 끝난 2022년 이후 올해까지 약 40여 편의 한국 라이선스 뮤지컬이 중국에서 공연됐다. 광염소나타를 비롯해 ‘여신님이 보고계셔’, ‘팬레터’ 등이 대표적이다. 중국 뮤지컬 업계 관계자는 “중국 뮤지컬의 메카인 상하이에서 가장 인기 있는 공연 5개를 꼽으라고 언제나 한국 작품이 3개쯤은 포함된다”고 귀뜸했다.
●“급성장하는 中뮤지컬 시장서 기회 잡아야”
이날 공연장을 찾은 관객 10명 중 9명은 20대 여성이었다. 뮤지컬 흥행에서 ‘티켓 파워’를 가진 배우들의 캐스팅이 중요한 건 한국과 중국 모두 마찬가지다. 공연장에서 만난 여성 대학생 관객은 극중 J 역할을 맡은 배우 왕민후이(王敏輝)의 열렬한 팬이라며 “이번 작품이 한국 원작이라는 것도 잘 알고 있다”고 말했다. 배우들의 사진이 담긴 포토 카드는 현장에서 부리나케 팔려나갔다. 또 공연이 끝난 뒤에는 수백 명의 관객들이 출입구 앞에 모여 배우들이 공연장을 떠나는 모습을 지켜봤다.
한국 작품들의 흥행에는 탁월한 배우 섭외가 있었단 분석도 나온다. 또 한국 창작 뮤지컬들은 지난 10여 년 동안 중국에서 탄탄한 스토리와 연출력으로 인정받아왔다. 여기에 K드라마, K팝 등 전 세계적으로 주가가 높은 K콘텐츠의 후광효과도 누리고 있다. 장런 상하이 예어문화 대표는 “중국의 젊은 배우들이 한국 작품 출연을 선호하고, 배우들의 티켓 파워가 다시 공연 흥행으로 이어지는 선순환이 이뤄지고 있다”고 설명했다.
중국 뮤지컬 시장은 최근 가파르게 성장하고 있다. 현지 매체에 따르면 중국의 뮤지컬 관객 수는 지난해 700만 명을 넘었다. 코로나19 펜데믹으로 최저점을 찍은 2020년 61만 명에서 비하면 4년 만에 10배 가량 늘어난 것. 부동산 침체로 상업지역에 공실로 남은 사무실들이 소극장으로 바뀌면서 중소 규모의 상설 공연장도 부쩍 늘었다.
다만 여전히 중국 자체의 작품 창작력과 제작 노하우를 가진 인력이 부족하다는 평가가 많다. 현재 팬덤 중심의 소비에서 공연 문화 자체를 즐기는 분위기가 바뀔 경우 관객 규모가 더 커질 여지도 있다. 광염소나타의 한국 제작사인 연우무대의 유인수 대표는 “중국에서는 공연장이 늘어나는 속도를 관객 증가가 따라가지 못하는 상황”이라며 “작품성이 뛰어난 한국 뮤지컬 작품들에게는 큰 시장과 기회가 열려 있는 셈”이라고 밝혔다.
