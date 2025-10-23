딤섬·소시지서 ‘인공 치아’ 나와…中 식품 위생 논란

중국에서 사람의 인공 치아가 식품에서 발견되는 사례가 잇따라 발생해 현지 소비자들의 불안이 커졌다.
21일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 북동부 지린성에 거주하는 한 여성은 13일 야외 노점에서 구입한 구운 소시지에서 인공 치아 3개가 줄지어 나왔다고 주장했다. 해당 노점 상인은 “판매할 당시에는 치아가 없었다”고 부인했지만, 이후 지역 시장 감독 당국이 개입하자 사과했다.
같은 날 광둥성 둥관시의 유명 딤섬 체인점을 찾은 한 부녀는 딤섬을 먹다가 치아 두 개를 발견했다. 딸은 “그 치아가 아버지의 것이 아님을 확인했다”고 밝혔다.
해당 식당 측은 “모든 제품을 본사에서 공급받는다”며 “치아의 명확한 출처를 찾지 못했다”고 전했다. 현재 식품 당국은 이 사건에 대한 조사를 진행 중이다.
14일에는 상하이 대형마트에서 판매된 호두 케이크에서 인공 치아 1개가 나왔다는 제보가 들어왔다. 고객은 해당 치아에 금속 나사가 박힌 것을 보고 인공 치아임을 알아차렸다고 한다.
마트 측은 “공장에서 그런 일이 발생하면 안 된다”며 이 사건에 충격을 표했다. 그러면서 고객에게 보상으로 1000위안(약 20만 원)을 제시했다. 고객은 “그들의 태도가 잘못됐다”며 보상을 거절했다.
중국 식품안전법에 따르면 안전 기준을 충족하지 못하는 식품을 생산하거나 판매한 기업은 소비자에게 식품 가격의 10배 또는 손해액의 3배를 배상해야 한다. 배상액이 1000위안 미만인 경우 1000위안이 최소 배상액이다.
이 같은 사건은 현지 소비자들 사이에서 식품 안전에 대한 큰 우려를 불러일으켰다. 일각에선 식품 생산 과정에서 노동자들이 인공 치아를 분실한 것일 수도 있다는 추측을 제기했다. 일부 누리꾼은 “사람 고기를 재료에 섞는 끔찍한 이야기가 아니길 바란다”는 반응을 보였다.
