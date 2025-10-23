‘장기 적출 미녀 가수’ 태국에서 납치?…“스스로 미얀마행, 거기서 사망”

현지 이민국 죽기 전 마지막 행적 공개 “방콕 공항서 매우 온화한 표정 포착”
미얀마 범죄조직에 연예인 지망생 수십명 감금…베라 크라브초바 사건 연관성
벨라루스 출신 모델이자 가수 베라 크라브초바(26)가 태국에서 모델 제안을 받고 미얀마로 끌려가 장기 적출돼 살해당했다는 의혹이 확산된 가운데, 태국 정부 측은 “그녀의 납치 사건은 태국과 전혀 연관이 없다”며 펄쩍 뛰었다.
21일(현지 시각) 태국 현지 매체 타이거 등에 따르면 태국 이민국은 최근 논란이 된 벨라루스 모델의 ‘태국 납치설’에 대해 “그는 태국에서 어떠한 폭력이나 강압도 당한 흔적 없으며 미얀마로 스스로 출국했다”고 발표했다.
이민국은 지난달 20일 오전 7시20분경, 베라가 방콕 수완나품 공항의 자동 출입국 게이트를 스스로 통과해 미얀마 양곤행 비행기에 탑승하는 모습을 공개하며 “그녀의 표정과 행동에서 알 수 있듯이 어떠한 위협적인 주변 인물이나 협박으로 보이는 징후들은 찾아볼 수 없었다. 그의 표정은 매우 온화로웠다”고 주장했다.
태국 이민국 부청장은 “베라 크라브초바는 9월 12일 수완나품 공항으로 입국해 8일간 머무른 뒤 미얀마로 자발적으로 이동했다”며 “이동기록을 포함한 모든 정보가 이미 벨라루스 영사관에도 전달된 상태”라고 설명했다. 이어 “태국에서는 어떠한 납치나 인신매매 행위도 없었다. 이번 사건은 미얀마 국경을 넘은 이후 발생한 일로, 법적 관할권 밖에서 발생한 일”이라고 강조했다.
하지만 베라가 미얀마로 넘어간 뒤 발생한 사건은 충격적이었다. 복수의 해외 언론들은 “크라브초바가 미얀마의 온라인 사기 조직에 납치돼 강제로 불법 웹캠 방송과 유인 사기에 이용됐으며 잔혹한 폭행과 고문에 시달리다가 장기가 적출돼 살해당했다”고 보도했다. 또 “범인들이 시신을 넘겨주는 대가로 유족에게 1800만 바트(약 6억 7000만 원)의 몸값을 요구했다”고 덧붙였다.
이 사건은 최근 동남아 일대에서 급증하고 있는 국제적 조직 인신매매 범죄 단체의 실태를 보여주고 있으며, 국제사회는 이 같은 위험성에 대해 다시 한번 상기하고 있다.
특히 태국과 미얀마, 캄보디아 등 상당수의 동남아권 국가에서 모델 모집·고가의 수입 등을 미끼로 외국인들을 유인해 불법 온라인 도박이나, 피싱, 스캠 범죄 조직에 돈을 받고 팔아넘기는 사례가 속출하고 있다.
피해자 중 상당수는 젊은 여성 모델이나 프리랜서 연예인들로 높은 수입에 현혹돼 제안 국가를 방문했다가 감금·폭행·착취 그리고 살해까지 당하는 사례가 끊이지 않고 있다.
태국 경찰은 이러한 범죄를 차단하기 위해 공항과 국경 지역의 입출국 심사를 강화하고 있다. 이민국은 “올해에만 약 3만 4000명의 외국인을 입국 거부했다”며 “특히 미얀마 접경 지역에서의 인신매매·사기 조직 이동을 집중 단속 중”이라고 밝혔다.
경찰청 부청장은 “태국은 외국인을 대상으로 한 납치나 인신매매를 절대 용인하지 않는다”며 “이번 사건처럼 허위 정보가 확산될 경우 오히려 실질적인 수사에 혼선을 초래할 수 있다. 미얀마 당국과 국제 공조를 통해 반드시 진실을 규명하겠다”고 강조했다.
한편 미얀마 현지 경찰은 최근 미얀마-중국 접경 지역에 있는 한 범죄조직 캠프에서 연예인 지망생 등 외국인 여성 수십명이 감금된 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 이 중 일부는 베라 크라브초바 사건과 연계된 조직으로 추정되고 있다.
