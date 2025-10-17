모델 제안받고 태국 간 벨라루스 여성, 장기 적출돼 사망

최근 캄보디아에서 한국인 대학생이 범죄조직에 납치돼 고문 끝에 숨진 가운데, 태국에서는 한 외국인 여성이 인신매매 조직에 납치·살해되는 사건이 발생했다. 모델 제안을 받고 태국으로 건너간 벨라루스 출신 여성은 미얀마로 끌려가 장기가 적출된 채 사망한 것으로 알려졌다.
16일(현지 시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 벨라루스 민스크 출신인 베라 크라브초바(26)는 인터넷을 통해 “태국에서 시간제 모델을 구한다”는 연락을 받고 모델 계약을 맺기 위해 태국 방콕으로 향했다. 그러나 도착 직후 그는 현지 범죄조직에 납치돼 미얀마 국경 지대로 넘겨졌다. 이후 여권과 휴대전화를 뺏긴 뒤 폭행 및 협박을 당하며 강제로 사이버 범죄에 가담해야 했다.
베라가 끌려간 범죄 집단은 이른바 ‘캠프’라고 불리는 미얀마 북부 지역의 무법지대다. 중국계 범죄조직과 현지 군인들이 결탁해 운영하는 거대 불법 사이버범죄 운영소로 알려졌다.
이 집단에 인신매매로 끌려온 수많은 사람은 철조망 안에 감금된 뒤 하루 16시간 이상 강제 노역을 해야 하는 것으로 전해졌다. 지시를 불이행하거나 목표 수익에 도달하지 못하면 폭행·고문·장기 적출 협박을 받게 된다고 한다.
베라는 부유한 남성들을 유혹해 돈을 빼내는 ‘로맨스 스캠’(연애 빙자 사기) 업무에 동원됐다.
범죄 단체는 베라가 정해진 수익을 내지 못하자 모든 외부 활동을 차단했다. 이 단체 조직원은 며칠 뒤 베라의 가족에게 전화해 “그녀는 이미 죽었다. 시신이라도 돌려받고 싶으면 50만 달러(약 7억900만 원)를 보내라”고 협박했다.
가족이 이를 따르지 않자 조직원은 다시 연락해 “이미 시신을 소각했으니 더 이상 찾지 말라”고 했다.
러시아 매체 SHOT는 “베라는 장기 밀매 조직에 팔려 가 장기가 적출된 뒤 시신이 소각됐다”고 보도했다.
베라는 대학 졸업 후 러시아 상트페테르부르크로 이주해 프리랜서 모델로 활동하던 인물이다. 그는 베트남, 인도네시아, 중국 등에서 모델로 포트폴리오를 쌓으며 큰 무대로의 진출을 꿈꾸고 있었다.
미얀마 경찰 관계자는 “처음부터 모델 에이전시가 아닌 범죄 집단으로부터 허위 계약을 받은 것이었고, 태국에서 바로 미얀마 북부로 끌려가 ‘노예’로 팔렸다”고 설명했다.
러시아 시베리아 치타 출신 중국계 모델인 다시니마 오치르니마예바(24)도 같은 조직에 끌려가 장기 적출 위험에 노출된 바 있다. 러시아 외교부의 개입으로 구출된 그는 “모델 제안을 받고 갔지만 실제로는 인신매매의 덫이었다”며 “총으로 위협받으며 일했고 탈출은 꿈도 꿀 수 없었다”고 토로했다.
현지 인권 단체 관계자는 “이번 벨라루스 모델의 피해 사건은 단순한 인신매매가 아닌 현대판 ‘신체 거래’”라며 “이미 수만 명이 같은 방식으로 미얀마·캄보디아·라오스 등 동남아 일대에 널리 분포돼 감금돼 있다”고 했다.
