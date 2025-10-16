프랑스 총리, 연금개혁안 중단 덕에 불신임안 부결

세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리에 대한 불신임안이 14일(현지 시간) 의회(하원)에서 부결됐다.
로이터 통신에 따르면 프랑스 야권이 발의한 2건의 르코르뉘 총리 불신임안이 14일 모두 의회에서 부결됐다. 두 번의 불신임 투표에서 찬성이 각각 271표와 144표에 그쳐 과반(289표)에 미치지 못했다. 르코르뉘 총리가 야당과의 협상을 위해 에마뉘엘 마크롱 대통령의 연금개혁안 중단을 공식 제안한 게 불신임 여론을 무마시킨 것으로 분석된다. 특히 극좌, 극우 정당들이 불신임을 강행했지만, 연금개혁 중단에 찬성한 사회당이 불신임에 동참하지 않은 것으로 알려졌다.
전임 프랑스와 바이루 총기가 의회 불신임으로 퇴진한 뒤 임명된 르코르뉘 총리는 임명 27일 만에 사임했다가 나흘 만에 재임명되는 등 부침을 겪었다.
다만 르코르뉘 총리는 새 긴축 예산안을 의회에 통과시켜야 하는 과제를 안고 있다. 사회당이 내년도 부자 과세를 요구하고 있어 난항이 예상된다. 보리스 발로 사회당 원내대표는 “예산안에 뭐가 들어갈지 보겠다. 예산안에 찬성하겠다고 약속한 적은 없다”고 말했다.
