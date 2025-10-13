中 올해 택배 물량 1500억 건 돌파…지난해보다 37일 빨라

중국중앙방송총국(CMG)은 중국 국가우정국이 지난 11일 기준 지난해보다 37일 빠르게 올해 택배 물량 1500억 건을 돌파했음을 발표했다고 13일 밝혔다.
CMG에 따르면 국가우정국은 올해 중서부 지역의 시(市)급 물류 허브, 현(縣)급 배송센터, 향진 서비스 스테이션의 표준화 구축을 추진했다. 이에 따라 1~8월 산시(陝西)·신장(新疆)·구이저우(貴州)·칭하이(青海) 지역의 택배 물량 증가율이 30%를 넘은 것으로 집계됐다.
국가우정국은 인프라와 관련해 규모 이상의 우편·택배 처리센터 1300개, 전문 물류단지 400여 개, 촌(村)급 종합 택배 물류 서비스 스테이션 42만 개가 운영 중이라고 설명했다. 무인차·드론 활용도 확대되고 있다. CMG에 따르면 수천 대의 무인 차량과 300여 대의 드론이 운영에 투입돼 약 300만 건을 배송했다. 물류 허브·취급점과 배차 시스템의 연계를 강화하고 있으며 1~8월 온라인 소매 규모는 지난해 같은 기간보다 9.6% 증가했다는 설명이다.
류장(劉江) 국가우정국 발전연구센터 부장은 “중국 택배 시장이 성장세를 유지하고 있으며, 서비스 개선과 기술 혁신을 통해 소비 활성화를 뒷받침하고 있다”고 말했다.
댓글 0