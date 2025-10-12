“웨딩 임파서블”?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 우주 결혼식 구상 중

할리우드 스타 톰 크루즈(63)와 그의 연인 애나 디 아르마스(37)가 영화 ‘미션 임파서블’ 급의 상상 초월 스케일 결혼식을 구상 중인 것으로 알려졌다.
미국 연예 매체 레이더온라인(RadarOnline)은 한 측근의 발언을 인용해 “두 사람은 우주, 수중 결혼식 등을 고려 중이며, 누구도 상상 못 할 방식으로 결혼을 계획하고 있다”고 보도했다.
이 측근은 “둘 다 대담한 도전을 즐긴다는 점에서 서로 끌리고 있다, 그래서 결혼식마저 스릴 있는 방식으로 치르고 싶어 한다”고 전했다.
한 연예계 관계자는 매체에 “톰은 이미 거대한 스케일의 결혼식을 생각하고 있다. 그는 우주여행에 집착할 만큼 관심이 많기 때문에 ‘우주 최초 결혼 커플’이 된다는 아이디어에 흥분하고 있다”고 말했다.
이어 “공중에서 낙하산을 타고 내려오면서 결혼 서약을 하는 방안도 이야기한 적 있다. 어쨌든 그들은 ‘평범함’과는 가장 거리가 먼 결혼식을 원한다”고 덧붙였다.
한 소식통은 “톰은 사랑에 푹 빠져 있다. 그가 이런 식으로 누군가와 결혼을 상상하는 건 이번이 처음일 것”이라며 “결혼하게 되면 톰은 절대 숨기지 않을 것이다. 세간의 말이 어떻든 성대하고 화려한 결혼식을 올릴 생각”이라고 전했다.
톰 크루즈는 올해 초 쿠바 출신 배우 디 아르마스와 만나 이후 빠르게 사랑에 빠진 것으로 알려졌다. 두 사람은 관계를 인정하지 않다가 7월 디 아르마스의 집이 있는 미국 버몬트에서 손을 잡고 여행하는 모습이 포착되며 사실상 공식 커플임이 인증됐다.
톰 크루즈는 1987년부터 1990년까지 배우 미미 로저스, 1990년부터 2001년까지 니콜 키드먼, 2006년부터 2012년까지 케이티 홈즈와 결혼 생활을 하는 등 총 세 번 결혼했고 모두 이혼했다. 디 아르마스와 결혼한다면 네 번째 결혼식이다.
디 아르마스도 과거 스페인 배우 마르크 클로테와 결혼했으나 이혼했으며, 지난 2020년에는 16세 연상의 배우 벤 애플렉과 열애를 한 바 있다. 영화 ‘나이브스 아웃’, ‘007 노 타임 투 다이’, ‘블론드’, ‘더 그레이 맨’ 등에 출연해 인지도를 얻었다．
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0