삼성重 거제조선소 작업자 추락사…중대재해법 위반 여부 조사

삼성중공업이 거제조선소에서 작업자 1명이 추락해 숨지는 사고가 발생한 데 대해 23일 “안전 관리 책임을 다하지 못했다”며 공식 사과했다.
삼성중공업은 이날 최성안 대표이사 명의의 사과문을 내고 “고인의 명복을 빈다. 갑작스러운 비보로 깊은 상심에 빠져 계신 유가족께 진심으로 위로의 말씀을 드린다”며 이같이 밝혔다.
전날 오후 3시경 경남 거제시 삼성중공업 거제조선소에서 원유 운반선의 탱크 내 분진 제거 작업을 준비 중이던 하청업체 소속 작업 관리자 50대 A 씨가 약 20m 높이에서 떨어지는 사고가 났다. A 씨는 병원으로 긴급 이송됐으나 결국 사망했다.
통영해경과 고용 당국은 정확한 사고 경위 및 안전 수칙 준수 여부 등을 조사 중이다. 고용노동부 통영지청은 중대재해처벌법 위반 여부도 살펴보고 있다.
삼성중공업은 현재 사고 선박에 대한 전면 작업 중지 명령을 내린 상태다. 이날 야드 전체를 대상으로 작업 중지 명령을 내리고 전사원 특별 안전 교육을 실시할 방침이다.
최 대표는 “큰 심려를 끼쳐 드리게 된 점 모든 관계자 여러분께 다시 한번 사과드린다”며 “사고 없는 안전한 사업장을 만들어 가는데 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
