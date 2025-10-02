머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…세계 첫 ‘조만장자’ 될까

테슬라 주가 질주에 자산가치 열달새 140조원 껑충
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산 가치가 5000억 달러(약 702조 원)를 넘어선 것으로 집계됐다. 그가 2033년 3월 전에 세계 최초의 조만 장자(trillionaire)가 될 것이라는 전망도 나오고 있다.
미 경제매체 포브스는 1일(현지 시간) 머스크가 이날 사상 최초로 5000억 달러 자산 보유 기록을 세웠다고 보도했다. 올해 테슬라의 주가가 연일 상승하면서 명실상부한 ‘세계 최고 부자’로 등극한 것이다.
포브스에 따르면 머스크의 자산 가치는 지난해 12월 4000억 달러를 넘어섰다. 그리고 10여 개월만에 5000억 달러를 넘었다. 포보스는 머스크가 보유한 테슬라 지분 12%의 가치를 1910억 달러(약 268조 원)이라고 평가했다.
한편 테슬라의 올해 연중 주가 상승률은 21%를 넘어섰다. 연중 최저점을 찍었던 올해 4월 초순과 비교하면 2배 넘게 뛰었다. 최근에는 지난달 26일부터 나흘 연속 올라 이날 459.46달러에 마감했다. 하루 동안 종가 기준 3.31% 상승률을 기록했다.
머스크는 테슬라 외에도 우주기업 스페이스X의 지분 약 42%(1680억 달러 상당)를 보유하고 있다. 소셜미디어 X(옛 트위터)와 AI 스타트업 xAI를 합병한 회사의 지분 약 53%(600억 달러 상당)도 있다.
포보스는 머스크의 자산 증가 속도가 유지된다면, 머스크가 2033년 3월 전에 세계 최초의 조만 장자(trillionaire)가 될 수 있을 것이라고 전망했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
