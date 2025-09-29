트럼프 손녀, 백악관서 찍은 사진으로 상품 홍보 논란

카이 트럼프은 2007년생으로, 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어와 그의 전 부인인 버네사 트럼프 사이에서 태어났다. 올 3월 ‘골프 황제’ 타이거 우즈의 아들 찰리와 함께 골프대회에 출전해 관심을 끌었다. 현재 타이거 우즈와 버네사 트럼프는 연인 사이로, 프로 골퍼 데뷔를 희망하는 자녀가 있다는 공통점을 통해 가까워진 것으로 알려졌다.