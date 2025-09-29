‘러 드론’ 佛 군기지에도 출몰… 나토, 발트해에 방공함 투입

덴마크-노르웨이 이어 잇단 포착
나토, 발트해 경계 활동 강화하기로
자포리자 원전 닷새째 전력 차단
냉각기 작동 안해 안전 우려 고조
최근 덴마크, 노르웨이 등에 이어 프랑스 군기지에도 러시아 추정 무인기(드론)가 출몰하면서 북대서양조약기구(NATO·나토)가 발트해에 방공함을 투입하기로 했다. 이런 가운데 유럽 최대 규모로, 우크라이나 남부의 러시아 점령지에 자리 잡은 자포리자 원전에 닷새째 전력 공급이 끊겨 방사능 유출 우려가 커지고 있다.
유로뉴스 등에 따르면 22일 프랑스 북서부 무르멜랑르그랑 기지에 정체 불명의 드론이 나타나 보안경보가 발령됐다. 이곳은 프랑스군 501기갑연대가 주둔한 기지로, 우크라 군이 훈련하는 곳이기도 하다. 이날 덴마크에도 드론이 나타나 코펜하겐 공항 운영이 일시 중단됐다. 노르웨이 외를란 공군기지에서도 드론이 여러 차례 관측돼 22일 오슬로 공항 운영이 중단됐다.
나토는 프랑스 군기지 등에서 출몰한 드론들이 러시아의 소행이라고 보고 있다. 이에 따라 나토가 발트해에 방공함을 배치하는 등 한층 강화된 경계 활동을 펼치기로 했다고 로이터통신이 27일 전했다. 앞서 나토가 올 초부터 중요 인프라를 보호하기 위해 발트해에 군함, 초계기, 드론을 배치하는 ‘발틱 센트리’ 작전을 수행 중인데, 이를 강화하겠다는 것.
이런 가운데 23일 이후 닷새째 자포리자 원전에 외부 전력 공급이 이뤄지지 않고 있다. 원전에 전력이 공급되지 않으면 냉각기가 작동하지 않아 원자로가 과열될 수 있다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 총 10차례 자포리자 원전에 전력 공급이 끊겼지만, 4일 이상 지속된 건 처음이다. 현재는 비상 발전기를 통해 냉각 및 안전 시스템에 전력을 공급하고 있지만, 장기화되면 이마저도 중단될 수 있는 상황이다. 우크라와 러시아는 상대방의 공격 탓이라며 책임을 떠넘기고 있다.
AP통신은 “원자로 노심과 사용후 핵연료는 과열 방지를 위해 냉각돼야 한다”며 “그렇지 않으면 2011년 동일본 대지진 당시 후쿠시마 원전처럼 멜트다운(냉각시스템이 멈춰 원자로가 녹아내리는 현상)이 벌어질 수 있다”고 우려했다.
