트럼프, ‘親민주당’ 포틀랜드에도 軍 배치 지시…“필요시 무력행사”

미국 로스앤젤레스, 시카고 등 야당 민주당의 지지세가 강한 도시를 상대로 질서 유지, 불법 이민자 단속 등의 이유롤 들어 이유로 군 병력을 배치했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일 서부 오리건주의 최대 도시 포틀랜드에도 군을 배치하라는 지시를 내렸다. 다만 아직까지 실제로 군이 투입되지는 않은 것으로 알려졌다.
앞서 24일 공화당 지지세가 강한 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설을 대상으로 한 총격 사건이 벌어져 구금자 1명이 숨지고 2명이 부상을 입었다. 이 여파로 미 전역이 큰 충격에 빠진 상황에서 트럼프 대통령은 “테러범으로부터 포틀랜드를 포함한 미 전역의 ICE 시설을 보호하겠다”며 군 투입을 정당화했다. 민주당 지지세가 강한 포틀랜드에서 ICE의 불법 이민자 단속을 반대하는 대규모 시위가 종종 열렸다는 점을 문제삼은 것으로 풀이된다.
인구 약 65만 명의 포틀랜드는 ‘킨포크(Kinfolk)’ 문화의 본산으로 유명하다. 자연친화적 이고 소박하며 건강한 생활 방식을 영위하려는 태도를 의미한다. 민주당 소속인 키스 윌슨 포틀랜드 시장은 “포틀랜드에는 안전 위협이 없으며 군대 또한 필요하지 않다”고 반발했다.
● “필요하면 전면 무력 행사”
트럼프 대통령은 27일 트루스소셜에 “크리스티 놈 국토안보부 장관의 요청에 따라 전쟁으로 황폐화된 포틀랜드를 지키기 위해 필요한 모든 병력을 투입하라고 피트 헤그세스 전쟁(국방)장관에게 지시했다”며 “필요하면 ‘전면 무력 행사(Full Force)’를 승인하겠다”고 밝혔다. 포틀랜드를 포함한 미 전역의 ICE 시설이 자신이 최근 테러조직으로 지정한 급진좌파 단체 ‘안티파(Antifa)’와 국내 테러리스트들의 공격으로 포위된 상태여서 군 투입이 불가피하다고 주장했다.
뉴욕타임스(NYT) 등은 트럼프 대통령의 이런 행보가 댈러스 ICE 시설에 가해진 총기 테러와 깊은 관련이 있다고 보고 있다. 현장에서 스스로 목숨을 끊은 범인 조슈아 얀의 인근에는 ‘ICE 반대(ANTI-ICE)’라는 문구가 새겨진 미사용 탄환이 발견됐다. 이에 당국은 얀이 트럼프 2기 행정부의 불법이민 단속 정책에 대해 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 보고 있다.
그러자 트럼프 대통령은 이후 “ICE 요원들은 최악의 범죄자를 추방하려 했을 뿐인데 좌파 세력들이 폭력과 위협을 가하고 있다”고 불만을 드러냈다. 10일 역시 총기 테러로 암살된 우파 활동가 찰리 커크 사태 때와 마찬가지로 진보 세력이 테러의 배후라는 인식을 드러낸 것이다. 그는 최근 포틀랜드에 대해서도 “무정부 상태” “좌파 선동가들에 의해 도시가 통제불능 상태에 빠졌다”며 강한 불만을 드러냈다.
트럼프 1기 행정부 시절인 2020년 5월 비무장 흑인 조지 플로이드가 미네소타주 미니애폴리스에서 백인 경관의 목조르기로 숨졌다. 당시 미 전역에서 이에 항의하는 ‘흑인 목숨도 중요하다(BLM·Black Lives Matter)’ 시위가 벌어졌다. 포틀랜드에서도 대규모 항의 시위가 벌어졌고 ICE 등 연방 건물 다수가 공격받았다.
● 아이오와주 현직 교육감, 불법 체류 혐의로 체포
ICE의 강도 높은 이민자 단속 활동은 계속되고 있다. 26일 중부 아이오와주의 주도(州都) 겸 최대도시 디모인의 현직 교육감 이안 로버츠 씨(54)가 불법 체류 혐의로 ICE에 전격 체포됐다. 남미 가이아나 출신인 로버츠는 1999년 학생 비자로 입국했고 미국에서 학석사 학위를 취득했다. 이후 비자가 만료돼 2024년 5월 추방 명령이 내려진 상태였으므로 그의 체포가 정당하다고 ICE 측은 밝혔다.
로버츠 씨는 2023년 7월 디모인 교육감에 취임했다. 현재 약 3만 명의 학생과 5000여 명 교직원을 이끌고 있다. 주민 반응은 엇갈린다. NYT에 따르면 일부 주민들은 “현직 교육감의 구금은 학생들에게도 악영향을 끼친다”고 항의했지만 다른 주민들은 “불법 이민자는 용납될 수 없다”며 체포가 정당하다고 맞섰다.
