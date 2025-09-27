네타냐후, 유엔 연설서 “하마스 끝까지 추적할 것” 강경 입장

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가26일(현지 시간) 오전 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 연설에서 팔레스타인 가자지구에서의 군사작전을 지속하겠다고 밝혔다. 2023년 10월 7일 이스라엘을 기습 공격한 팔레스타인 무장정파 하마스에 대한 공격을 계속 이어나가겠다는 뜻이다. 하지만 가자지구의 민간인 희생이 크게 증가하고 있어 이스라엘에 대한 국제사회의 비판도 커지고 있다. 실제로 이날 네타냐후 총리의 연설을 앞두고 이슬람권 국가의 외교관들은 거의 모두 퇴장했다. 또 유럽 국가 외교관 중에서도 상당수가 이스라엘의 가자지구 민간인 공격에 항의하는 연설이 시작되기 직전 퇴장했다.
네타냐후 총리는 이날 연설에서 하마스와 ‘주적’ 이란에 대한 강경 입장을 거듭 확인했다. 그는 “이스라엘은 가자지구에서 임무를 가능한 한 빨리 완수해야 한다”라며 “하마스의 마지막 잔당들이 가자시티에 숨어있다”라고 말했다. 그러면서 이스라엘이 최근 들어 군사작전을 펼친 예멘 후티 반군과 레바논의 무장정파 헤즈볼라, 이란 정부, 하마스를 향해 강경한 입장을 재확인했다. 네타냐후 총리는 이스라엘군이 지난 1년간 거둔 성과를 나열하며 “우리는 하마스 테러 조직의 대부분을 분쇄했고, 헤즈볼라를 무력화시켰으며, 이란의 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 파괴했다”라고 밝혔다. 이어 “이란의 농축 우라늄 비축분을 제거하고 유엔 안보리 제재를 복원해야 한다”라고 촉구했다.
네타냐후 총리는 가자전쟁 강행에 대한 이유로 20여 명의 인질이 억류돼 있다는 점을 언급했다. 그는 “세계의 많은 사람들이 10월 7일을 더 이상 기억하지 못하지만 우리는 기억한다“라며 하마스의 공격으로 1200여 명이 숨졌다는 점을 언급했다. 그는 현재 가자지구에 억류된 20여 명의 생존 인질들이 “굶주리고, 고문받으며, 햇빛과 인간성을 박탈당하고 있다”라고 말하며 인질들의 이름을 하나씩 호명했다.
이날 이스라엘군은 네타냐후 총리의 지시로 가자지구 경계와 내부에 설치한 확성기 9대를 통해 연설을 실시간으로 방송했다. 네타냐후 총리는 하마스 측에 “무기를 내려놓고 모든 인질을 석방하라”고 요구했다. 이어 그는 영어로 가자 팔레스타인들에게 “인질 송환, 하마스 무장해제, 가자지구 비무장화가 이뤄지면 전쟁은 즉시 끝날 수 있다”라고 말했다. 하마스에는 “무기를 내려놓고 모든 인질을 지금 석방하라. 그렇게 하면 살 것이다. 그렇지 않으면 이스라엘이 끝까지 추적할 것”이라고 경고했다.
이날 네타냐후 총리의 연설 전 이슬람권과 유럽 주요국 외교관들이 가자전쟁 장기화와 이스라엘의 팔레스타인 서안 일부 지역에 대한 합병 추진 작업에 대한 항의의 뜻으로 집단 퇴장했다. 가자전쟁 초기에는 주요 서방 국가들이 이스라엘의 하마스에 대한 공격을 인정했다. 하지만 전쟁이 장기화되고, 가자지구의 팔레스타인 주민 사망자가 최근 6만5000명을 넘어서는 등 민간인 피해가 커지자 이스라엘에 대한 우려와 비판 목소리가 커지는 상황. 특히 최근에는 이스라엘이 팔레스타인 자치지역인 가자지구와 서안 일부 지역을 사실상 합병할 것이란 우려도 커진다. 이는 국제사회가 지향해 온 ‘두 국가 해법’을 정면으로 부정하는 조치로 여겨진다.
