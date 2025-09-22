트럼프-머스크 화해?…불화 3개월 만에 커크 추모식서 악수

도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 21일(현지 시간) 찰리 커크 터닝포인트USA 대표 추모식에서 석 달 만에 재회했다. 머스크는 미 정부효율부(DOGE) 수장직을 5월 말 사임한 뒤 트럼프 대통령의 감세 법안 등을 강하게 비판했다. 또 두 사람은 공개적으로 상대를 강하게 비난했다. 머스크가 DOGE 수장에서 물러난 뒤 두 사람이 공개 석상에서 만난 건 이번이 처음.
CNN 등에 따르면 이날 추모식장에서 트럼프 대통령이 방탄유리로 둘러싸인 대통령 전용석에 앉아 있을 때 머스크가 다가와 빈자리에 앉았다. 두 사람은 악수를 나눈 뒤 피트 헤그세스 미 국방장관의 연설이 진행되는 동안 대화를 나눴다. 트럼프 대통령이 몸을 기울여 말을 건네자, 머스크가 여러 차례 고개를 끄덕였다. 헤그세스 장관의 연설 뒤 트럼프 대통령은 다시 악수를 청했고, 머스크는 이에 응한 뒤 자리를 떠났다.
머스크는 이날 X에 트럼프 대통령과 대화하는 사진을 올리며 ‘찰리를 위해’라는 짧은 문구를 남겼다. 머스크는 트럼프 재집권 직후 ‘퍼스트 버디’로 불리며 정부 구조조정을 지휘했다. 하지만 트럼프 대통령의 핵심 정책인 감세 법안 등에 반대 의사를 나타내며 사이가 벌어졌다. 한 때 머스크는 신당 창당 움직임을 보이기도 했다. CNN은 커크가 생전에 두 사람 사이에서 중재 역할을 했다고 전했다.