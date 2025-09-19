美 벤앤제리스 공동창업자, ‘팔 지지’ 제지 당하자 사직

제리 그린필드, 1978년 벤 코언과 창업
인종차별-환경오염 등 비판해 와
모기업과 갈등, 47년 만에 회사 떠나
미국의 유명 아이스크림 업체인 ‘벤앤제리스’의 공동 창업자 제리 그린필드(사진)가 진보 가치를 공개적으로 옹호하는 것에 부정적인 모회사 유니레버와의 갈등으로 47년 만에 사직했다. 벤앤제리스의 또 다른 공동 창업자 벤 코언은 17일 X를 통해 그린필드의 사임을 알리며 그의 성명을 공개했다. 그린필드는 성명에서 “정의, 평등, 우리가 공유하는 인간애의 가치를 지키는 게 어느 때보다 중요해졌음에도 벤앤제리스는 권력자들을 화나게 할까 봐 두려워하며 침묵하고 방관해 왔다”고 밝혔다. 코언은 “그의 유산은 (모회사에 의해) 침묵당해선 안 된다”며 그린필드를 지지했다.
월스트리트저널(WSJ)은 “유니레버와 벤앤제리스는 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 대한 입장을 놓고 수년간 격렬한 싸움을 벌였다”고 전했다. 벤앤제리스는 1978년 중학교 동창인 코언과 그린필드가 창업한 작은 아이스크림 가게에서 시작해 세계적 브랜드로 성장했다. 창업 초창기부터 인종차별과 환경오염 등을 비판해 왔다. 이들은 2000년 회사를 매각하면서도 브랜드 정체성을 유지하기 위해 유니레버로부터 독립적인 이사회 운영권을 확보했다. 이후 벤앤제리스는 ‘월가를 점령하라’ 시위와 ‘흑인 생명도 소중하다’ 운동 등을 공개 지지해 왔다.
그러나 이들이 2021년 이스라엘의 가자지구 정책을 비판하며 “이스라엘 점령지에서 벤앤제리스를 판매하지 않겠다”고 선언한 뒤 모회사와의 갈등이 커졌다. 이듬해 유니레버는 이스라엘 점령지에서도 벤앤제리스를 판매하겠다고 밝혔다. 이에 지난해 11월 벤앤제리스 이사회는 “유니레버가 독립성을 침해하고 팔레스타인 지지를 표명하지 못하도록 검열했다”며 소송을 제기했다.
