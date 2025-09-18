“트럼프 내달 경주 APEC 참석”… 시진핑도 방한 유력

美대사대리, 트럼프 방한 공개 언급
訪中 조현 “習 방한할 것으로 확신”
13년만에 美中 정상 동시 한국 올듯
조셉 윤 주한 미국대사대리가 17일 “한미 정상이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만날 것”이라며 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한 계획을 밝혔다. 조현 외교부 장관은 이날 “시진핑(習近平) 중국 국가주석이 APEC 회의에 참석할 것으로 알고 있다”고 말했다. 다음 달 31일 APEC 정상회의를 계기로 미중 정상의 동시 방한이 유력해졌다.
윤 대사대리는 이날 한미동맹재단과 주한미군전우회 주최로 열린 ‘한미동맹 콘퍼런스’ 기조연설에서 “지난달 한미 양국 대통령이 성공적인 정상회담을 가졌다고 말하고 싶다. 경주 APEC에서도 만날 것”이라고 말했다. 미국 정부 관계자가 공개적으로 트럼프 대통령의 방한을 구체화한 것은 처음이다.
조 장관은 이날 중국 베이징에서 왕이(王毅) 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과의 3시간 회담에서 “10월 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의가 한중 관계 발전이 더 밀접해지는 계기가 되기를 바란다”며 시 주석의 방한을 재차 요청했다. 조 장관은 회담 후 특파원 간담회에서 “시 주석이 참석할 것으로 확신하며, 이에 따라 왕 부장이 10월 중 방한하는 과정을 추진하겠다는 이야기를 나눴다”고 밝혔다. 시 주석의 방한이 확정되면 2014년 이후 11년 만이다.
왕 부장은 이날 조 장관에게 “한국과 중국은 모두 경제 세계화의 수혜자”라며 “일방적 강압이 만연한 상황에서 두 나라가 공동으로 무역 보호주의에 반대하고 국제 자유 무역 체제를 수호해야 한다”면서 미국을 겨냥했다.
APEC 정상회의에 트럼프 대통령과 시 주석이 참석한다면 2012년 핵안보정상회의 이후 13년 만에 미국 대통령과 중국 국가주석이 동시에 한국을 찾게 되는 것이다. 트럼프 대통령이 방한 전후로 중국을 국빈 방문해 시 주석과 6년 만에 정상회담을 갖는 일정도 논의되는 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령과 시 주석은 19일(현지 시간) 통화로 관세 등 현안을 논의하기로 했다.
댓글 0