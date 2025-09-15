[단독]사도광산 추도식 올해도 韓 불참… 日, ‘강제동원 언급’ 2년째 없었다

日정부 대표 차관급→국장급 격하
일본이 13일 한국 정부가 참석하지 않은 가운데 ‘사도광산 추도식’을 단독으로 열었다. 일제강점기 조선인 노동자들이 사도광산에 강제 동원된 사실은 2년 연속 언급되지 않았다.
대통령실 “합당한 내용-형식 갖춰야”
아사히신문 등 일본 언론들에 따르면 이날 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 열린 추도식에 일본 정부 대표로 오카노 유키코(岡野結城子) 외무성 국제문화교류심의관이 참석했다. 그는 추도사에서 “광산 노동자 중에는 한반도에서 건너온 많은 사람들이 있었다”며 “전쟁이라는 특수한 상황이었기는 하지만 고향에서 멀리 떨어진 땅에서 사랑하는 가족을 생각하면서 위험하고 가혹한 환경에서 노동에 종사했다”고 했다. 이어 “종전까지 고향에 돌아가지 못하고 이 땅에서 돌아가신 분들도 있다”며 “모든 시대, 사도광산 모든 노동자의 노고를 생각하며 돌아가신 모든 분에 대해 진심으로 애도의 뜻을 표한다”고 덧붙였다.
일본 정부는 추도사에서 조선인 노동자를 언급했지만, 당시 징용의 강제성이나 차별에 대한 내용은 올해도 빠진 것이다. 또 정부 대표의 격이 지난해 일본 외무성 정무관(차관급)에서 국장급으로 낮아졌다. 지난해 일본 정부는 한국 측 좌석을 비워놓아 ‘반쪽 행사’로 치러진 점을 강조했지만, 올해는 준비한 80석을 거의 채웠다.
사도광산 추도식은 지난해 7월 일본 정부가 유네스코 세계문화유산 등재를 위해 매년 개최하겠다고 한국에 약속한 핵심 조치다. 하지만 조선인 노동에 대한 ‘강제성’ 표현을 놓고 양국 정부는 2년 연속 의견 차를 좁히지 못했다. 한국 정부는 이르면 다음 달 사도섬에서 별도의 추도식을 열 예정이다.
이날 대통령실은 “우리 정부는 추도식이 그 취지와 성격에 합당한 내용과 형식을 갖춰 온전하게 치러져야 한다는 입장”이라고 밝혔다. 또 “올해 만족스러운 결론에 이르지 못했지만, 과거를 직시하되 미래로 나아가야 한다는 기본 입장하에서 상호 신뢰와 이해를 쌓고 여건을 갖춰 나갈 때 과거사 문제를 포함한 협력의 질도 더욱 높아질 것”이라고 덧붙였다.
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
신나리 기자 journari@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0