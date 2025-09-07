‘세대 교체’ vs ‘여자 아베’…이시바 총리 후임은 누구?

고이즈미 신지로와 다카이치 사나에 2파전
최연소 총리 vs 첫 여성 총리 상징성
日 총리 10월 선출, 첫 방문국 한국 될 수도
이시바 시게루(石破茂) 일본 총리 겸 집권 자민당 총재가 7일 자진 사퇴 의사를 밝히면서 차기 총리에 대한 관심이 뜨겁다. ‘세대교체론’을 앞세운 고이즈미 신지로(小泉進次郎·44) 농림수산상, 강경 보수 유권자의 지지가 강하며 아베 신조(安倍晋三) 전 총리의 노선을 계승을 외쳐 ‘여자 아베’로도 불리는 다카이치 사나에(高市早苗·64) 전 경제안보상의 2파전 양상이 펼쳐지고 있다. 둘 중 누가 집권하건 ‘최연소 총리’와 ‘첫 여성 총리’라는 상징성을 갖는다.
다만 한일 관계 개선에 적극적이었다는 평가를 받은 이시바 총리와 달리 두 사람의 외교 정책이 어떨 지는 불분명하다. 이재명 대통령 또한 새 일본 총리와 한일 관계에 대한 합을 다시 맞춰야 하는 상황이다.
● 최연소 총리 vs 첫 여성 총리
고이즈미 농림수산상은 그간 차기 총리의 유력 후보로 꾸준히 거론됐다. 이시바 총리가 승리한 지난해 자민당 총재 선거 1차 투표 당시 그는 이시바 총리, 다카이치 전 경제안보상에 이어 3위에 올랐다. 올 5월 농림수산상에 오른 후 쌀값 급등 상황에서 과감하게 정부 비축미를 풀며 정책 역량도 인정받았다.
그는 2001~2006년 집권한 고이즈미 준이치로(小泉純一郎) 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원(하원)이 된 뒤 내리 5선을 하고 있다.
고이즈미 농림수산상이 총리가 되면 2006년 아베 전 총리(당시 52세)를 뛰어넘은 최연소 총리가 된다. 2019년 38세로 환경상에 올랐을 때도 역대 최연소 남성 장관이라는 기록을 세웠다. 그는 지난달 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의 참석차 한국을 방문해 서울 현충원을 참배했다. 다만 제2차 세계대전의 A급 전범 위패가 합사된 도쿄 야스쿠니신사에도 꾸준히 참배했다.
다카이치 전 경제안보상은 지난해 자민당 총재 선거 결선 투표에서 이시바 총리에게 뒤져 탈락했다. 1993년 중의원에 처음 당선됐고, 아베 정권 시절 자민당 정조회장, 총무상 등 요직을 거쳤다. 자위대를 헌법에 명기하자는 개헌을 주장해 왔고 당내 보수파의 절대적 지지를 받고 있다.
그는 “총리가 돼도 야스쿠니신사에 계속 참배하겠다”는 입장이다. 지난해 총재 선거 때도 “야스쿠니신사는 매우 소중하게 생각하는 장소”라고 밝혔다. 경제 정책에서도 인위적인 엔 약세를 유도해 수출 증가를 꾀하는 ‘아베노믹스’를 지향한다.
‘일본 정부의 입’ 하야시 요시마사(林芳正·64) 관방장관, 모테기 도시미쓰(茂木敏充·70) 전 자민당 간사장, 고노 다로(河野太郎·62) 전 디지털상 등도 총리 후보로 거론된다. 참의원(상원), 중의원에서 모두 과반을 차지하지 못한 자민당이 야당과 연정을 시도할 경우 다마키 유이치로(玉木雄一郎·56) 국민민주당 대표도 총리에 오를 가능성이 제기된다. 다만 네 사람 모두 정치적 영향력, 대중적 인기가 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상에 비해 미미한 편이다.
● 日 총리 10월 선출, 첫 방문국 韓 가능성도
이 대통령은 지난달 미국에 가기 전 일본을 들러 이시바 총리와 정상회담을 가졌다. 두 정상은 회담 후 17년 만에 공동 언론발표문을 내 양국 관계를 ‘미래 지향적 관계’로 발전시키고, 정상 간 ‘셔틀 외교’도 복원키로 했다.
이에 다음 한일 정상 간 ‘셔틀 외교’는 다음 달 31일~11월 1일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열릴 것으로 예상됐으나, 일본이 새 총리 선출 과정에 들어가는 변수가 생겼다. 총재 선거는 이달 말~10월 초, 이후 국회에서 총리 지명 선거가 있을 전망이다. 새 총리가 예정대로 선출된다면 첫 해외 일정이 한국행이 될 가능성도 있는 셈이다.
